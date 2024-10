Piden declarar persona no grata a Martín Menem en La Rioja

Lapresentó ante el Concejo Deliberante de Capital un pedido de declaración de persona no grata al diputado Martin Menem, debido a su accionar en favor del desfinanciamiento de las universidades públicas.El concejalconfirmó que en la sesión que se realizó ayer en el recinto Ricardo Mercado Luna, ingresó un pedido para declara persona no grata al diputado Martin Menem por adherir y apoyar el desfinanciamiento de las universidades públicas., comentó el edil en Radio La Ciudad, y detalló que sorprendió un pedido por parte de la Asamblea Permanente Interestamental de la UNLaR pidiendo declarar persona no grata al diputado libertario, Martín Menem.En ese sentido Benzo explicó queY resaltó que. El proyecto ya ingresó al Concejo y será tratado por los ediles para evaluar si se procederá para que sea tratado en una sesión próximamente.Cabe señalar que, en la sesión, concejales aprobaron un proyecto de declaración en rechazo al veto total que interpuso el presidente Milei a la ley de financiamiento universitario. Benzo lamentó que sus pares deno hayan acompañado el proyecto e incluso se retiraron de la sesión dejándola sin quorum cuando se trató otro proyecto de declaración en rechazo a los agravios realizados por el presidente.El diputado Menem votó a favor de medidas que atentan contra la educación superior pública, calificando como "delirio" la ley que garantizaba los presupuestos universitarios. Además, difundió información falsa sobre la pobreza y los graduados universitarios, manipulando estadísticas para justificar el ajuste presupuestario, mientras bloquea la designación de auditores en la AGN en el Congreso.