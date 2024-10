El nuevo bloque radical de diputados que responde a Lousteau y Manes se llamará "Democracia para Siempre"

Los 12 diputados nacionales que ayer rompieron con el bloque UCR presentaron este jueves la nota formal ante las autoridades de la Cámara baja para constituir su propio espacio, que se llamará Democracia para Siempre.El quiebre se desencadenó por la negativa a expulsar del bloque a los cinco diputados que votaron con el Gobierno para sostener los vetos presidenciales a la Reforma Previsional y a la Ley de Financiamiento Universitario.La semana pasada, la docena de legisladores que responden políticamente a Martín Lousteau y Facundo Manes lanzaron un ultimátum al jefe de la bancada Rodrigo de Loredo, al plantear que no podían seguir compartiendo espacio político con diputados que “se pasaron a las filas libertarias”.La bancada estará integrada por Manuel Aguirre (Corrientes), Marcela Antola (Entre Ríos), Fernando Carbajal (Formosa), Carla Carrizo (CABA), Mariela Coletta (CABA), Marcela Coli (La Pampa), Melina Giogio (Santa Fe), Pablo Juliano (PBA), Facundo Manes (PBA), Juan Carlos Polini (Chaco), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Danya Tavela (PBA).Pablo Juliano, mano derecha de Manes, será su presidente y lo acompañarán Marcela Coli de vice y Carla Carrizo como secretaria parlamentaria. Según explicaron a Infobae desde el flamante bloque, el nombre fue tomado del lema que se usó el año pasado para celebrar los 40 años de democracia. Por otro lado, se buscó no incluir referencias al radicalismo para no impedir que eventualmente se sumen diputados de otros espacios.Los diputados que rompieron el bloque manifestaron que mantienen el “compromiso inquebrantable con la educación pública, los jubilados, el federalismo, el trabajo, las Pymes y el desarrollo del país”. “Construir el país que nos merecemos los argentinos es nuestro objetivo”, cerraron. El mensaje lleva la firma de los legisladores que integran la nueva bancada.