Pablo Juliano tras la ruptura de la UCR: "No podemos convivir porque no podemos confiar"

El diputado, presidente del nuevo bloque radical, se refirió a la ruptura del histórico partido en Cámara baja y señaló que el sector de Facundo Manes no puede convivir con los radicales que respaldan al oficialismo en el Congreso porque no pueden "confiar".", señaló el legislador referenciado en Facundo Manes en diálogo con Minuto Uno habló del nuevo bloque y apuntó: "Lo que nos inspiró a crear este nuevo bloque es terminar con este laberinto de internas, de que no se define, de que no se termina de aclarar el panorama".Lo cierto es que la ruptura llegó luego de que legisladores radicales respaldaran el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones y a la ley de Financiamiento Universitario que otorgaba más presupuesto a las casas de estudio superiores nacionales.", subrayó Juliano.El diputado de la UCR consideró que "los fracasos de los gobiernos nos trajeron a Milei" y lamentó el hecho de que "pareciera que abrazar los principios pasó de moda".Al ser consultado sobre si fue un error político adherirse a la derecha, primero con el macrismo en 2015 y ahora con La Libertad Avanza, Juliano advirtió que "ese debate está en carne viva en el radicalismo y se viene arrastrando". "Desde el 2001 a la fecha", concluyó el legislador.