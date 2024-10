Reclamo salarial y rechazo a las políticas de ajuste: la UTA define si habrá paro de colectivos

El miércoles 30 de octubre los gremios agrupados en la Mesa Nacional de Transporte llevarán a cabo un paro nacional contra "el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza". De esta manera, durante la jornada pararán el subte, trenes, aeronáuticos, peones de taxi, camioneros, entre otros. ¿Qué pasará con los colectivos?También se confirmó que la adhesión a la medida de fuerza de los trabajadores estatales agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que llevarán a cabo una movilización el 29 de octubre y se sumarán al paro del día siguiente. Por su parte, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) no se pronunció sobre la medida de manera oficial y se desconoce que pasará con el servicio de colectivos.A la espera del paro nacional de transporte, anunciado por la Mesa Nacional del Transporte para el próximo miércoles 30 de octubre, millones de usuarios esperan la definición de UTA. Por el momento, el titular del gremio, Roberto Fernández no se pronunció de manera oficial.Múltiples indicios indican que el gremio de colectiveros finalmente no adherirá a la medida de fuerza. Además, en las últimas horas, fuentes gremiales aseguraron que finalmente la unión no será parte del paro. Cabe recordar que la UTA atraviesa, actualmente, una conciliación obligatoria entre las cámaras empresariales del sector y los dirigentes sindicales, dictada por el Gobierno. La misma finalizará el próximo lunes 28 de octubre.La última reunión de la mesa nacional estuvo encabezada por el cotitular de la CGT Pablo Moyano y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano. También participaron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad) y Pablo Biró (Pilotos de Líneas Aéreas), entre otros sindicalistas del transporte y destacó la ausencia de Roberto Fernández, representante de la unión.El pasado viernes había sido marcada como la fecha clave en donde se pronunciaría el gremio de colectivos. A pesar de esto de las diversas versiones que confirman su no adhesión, desde el sindicato todavía no se pronunciaron de manera oficial.En diálogo con Radio 10, Pablo Moyano declaró: “Se ha decidido que el 30 de octubre en todas las modalidades de transporte se lleve adelante un paro general, hablo de los trenes, subtes, puertos, aeronáuticos, camioneros. Todas las modalidad de transporte se han adherido. Se ha informado que la UTA creo que no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo otro mundo ¿no?”.A menos de una semana de la medida de fuerza, todo parecería indicar que los colectivos funcionarán de manera normal. Sin embargo, resta conocer la versión oficial que comuniquen desde UTA.EL RECLAMO DE UTAEl gremio de colectivos reclama, hace meses, una mejora salarial que se adecúe a la inflación en sus ingresos. Por su parte, los empresarios de transporte alegan no poder cumplir con estos reclamos debido a que el gobierno no entrega los fondos de los subsidios.En detalle, la UTA exige un salario básico conformado de $1.160.000 para agosto, que luego en septiembre se leve a $1.200.600, y en octubre a $1.242.621. El incremento continuaría en noviembre con $1.283.627 y finalmente en diciembre alcanzaría los $1.322.136, más una suba proporcional para el rubro viáticos.Uno de los mayores desencuentros entre ambas partes se produjo debido a que desde el Poder Ejecutivo ya informaron que no van a aumentar los subsidios para las líneas del AMBA. Asimismo tampoco se piensa en un aumento del boleto a corto plazo, debido al impacto que tendría en la inflación.