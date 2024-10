Presentaron un proyecto para que Santi Caputo presente su declaración jurada

Los diputados del Socialismo, Esteban Paulon y Mónica Fein, presentaron un proyecto de ley destinado a modificar la Ley de Ética Pública. Esta iniciativa busca que todos los asesores presidenciales, incluido Santiago Caputo, estén obligados a presentar declaración jurada. La idea es garantizar así una mayor transparencia en la gestión pública.

La propuesta establece que los asesores que ocupen cargos de Alta Dirección Pública, o que reciban remuneraciones equivalentes a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público, deberán cumplir con las mismas obligaciones que rigen para el presidente. Según los legisladores, "es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no".El proyecto no solo menciona a Caputo, sino que también hace referencia a su notable influencia dentro del Poder Ejecutivo. De hecho, citan una declaración de Mauricio Macri, quien afirmó que Javier Milei le cedió "el manejo absoluto del gobierno". Esta afirmación pone de relieve la importancia del rol que desempeñan los asesores y la necesidad de que sus acciones sean supervisadas y transparentadas.Los fundamentos del proyecto subrayan la importancia de que todos los funcionarios rindan cuentas sobre su patrimonio. "No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública", concluyen los diputados socialistas.