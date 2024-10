Cristina Kirchner recordó la puesta en marcha de la AUH y afirmó que Milei la tuvo que duplicar por el "desastre económico" actual

Para los que decían que se iba por la canaleta de la droga



A 15 años de la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ex presidenta Cristina Kirchner indicó que Javier Milei “no sólo no le pudo pasar la motosierra” sino que “ante el desastre económico tuvo que duplicarla”.En sus redes sociales, la ex mandataria destacó que la AUH “constituyó una política social reconocida a nivel global” y sostuvo que Milei la tuvo que aumentar por la “situación social que está provocando con sus políticas”.“Para los que decían que se iba por la canaleta de la droga. Hoy, 29 de octubre, se cumplen 15 años del anuncio y puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo, que permitió que los hijos de los trabajadores informales o desocupados, tuvieran el mismo reconocimiento económico que los hijos de los trabajadores formales”, expresó.Asimismo, manifestó que era “una remuneración de carácter universal y complementaria con el mundo del trabajo registrado” y resaltó que “cuando un desocupado conseguía trabajo registrado continuaba percibiendo exactamente el mismo monto por hijo”.En la misma línea recordó que, una de las características a destacar positivamente, era “el modo de implementación”: “sin intermediaciones y en forma directa a cada niño y niña hasta los 18 años”.“(Milei) Tuvo que duplicarla respecto del monto que cobran por hijo los trabajadores formales, desenganchándola así de un sistema virtuoso de fomento al trabajo y dando origen a una nueva desigualdad”, planteó.Para finalizar, analizó que “la enorme diferencia” que existe en el escenario actual es que “en aquel momento los trabajadores registrados del primer tramo salarial”, que recibían el mismo monto de asignación por hijo, “NO ERAN POBRES”. “Que la cuenten como quieran”, concluyó.