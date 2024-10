La Mesa del Transporte celebró la adhesión al paro y advirtió al Gobierno que puede haber más medidas de fuerza

En el marco del paro de transporte que afecta a todo el país, los líderes gremiales han convocado a una conferencia de prensa donde destacaron la relevancia del sector: “Hoy demostramos que el transporte nacional mueve toda la economía del país y vamos a defenderlo como sea”. Esta jornada de protesta ha llevado a la interrupción de servicios en trenes, subtes, camiones, aviones y barcos, aunque los colectivos continúan funcionando.

Por su parte, la Mesa Nacional del Transporte celebró el éxito de la movilización. Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, manifestó: “Hoy se cumplió un día importante para los trabajadores de transporte y para el trabajador común”. Afirmó que la jornada representa un claro mensaje al Gobierno sobre la necesidad de diálogo y respeto hacia los trabajadores.

El Gobierno tomó una postura firme frente al paro de transporte que se lleva a cabo hoy, asegurando que los sindicatos que lo impulsan ya han cerrado sus paritarias y no tienen justificación para protestar. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, afirmó: “No hay un reclamo concreto”, subrayando que la medida de fuerza carece de fundamentos legítimos y se enmarca más en un conflicto político que en demandas laborales.

Este mediodia,, secretario general de Camioneros, hizo un balance positivo de la adhesión al paro, afirmando que “no circularon aviones, barcos, trenes, subtes, camiones”. Moyano subrayó que la respuesta del sector fue masiva, y aseguró que “estamos defendiendo toda la movilidad de transporte”. Además, anticipó que habrá nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no respeta las demandas de los trabajadores.En tanto, uno de los secretarios ejecutivos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Claudio Dellecarbonara, señaló además que "Asimismo, en la planta de Mercado Libre en La Matanza, se registraron tensiones debido a una protesta de piqueteros del Polo Obrero y la UTEP. La Gendarmería se encuentra custodiando la zona, donde ha habido enfrentamientos menores con los manifestantes, aunque la situación se mantiene controlada hasta el momento.La génesis de la huelga se vincula al conflicto de los pilotos aeronáuticos y su líder, Pablo Biró, en relación con los recortes enEn este contexto, Pablo Moyano se sumó al conflicto con una postura combativa, alineándose con sectores que, según el Gobierno, carecen de un reclamo salarial real. Este acuerdo político ha llevado a que la Mesa Nacional de Transporte declare el paro, con el objetivo explícito de desafiar al gobierno de Javier Milei.Los reclamos formulados por los gremios participantes del paro no están centrados en cuestiones salariales, lo que ha llevado a cuestionar la legitimidad de la protesta. Mientras algunos sectores como los pilotos y el personal de la AFIP ya han acordado aumentos, otros gremios, como los camioneros, han visto cómo sus demandas no se traducen en un reclamo salarial inmediato. Esto pone de relieve que la lucha actual tiene un carácter más político, evidenciado en las consignas que se escuchan en las movilizaciones.