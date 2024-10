"¡Correcto!": al estilo Susana Giménez, Milei avaló a un periodista para ufanarse de echar funcionarios

El presidente Javier Milei celebró con un homenaje a Susana Giménez que un periodista oficialista consideró positivo el modo de funcionamiento del gobierno libertario en el marco de que en tan solo 11 meses de gobierno echó a más de 30 funcionarios de primera línea, luego del despido de la ex canciller Diana Mondino.El periodista Lucas Morando, quien habitualmente elogia al actual gobierno, escribió en redes sociales que es "interesante" e "inédito" pensar "cómo se administra el poder" en el Poder Ejecutivo de Milei. "No importa qué rol ocupes, si tenés alto o bajo perfil, tampoco de donde vengas. Al que se manda una cagada que no convence (o una serie de) tarde o temprano lo limpian (SIC)", cerró su mensaje.La reacción de Milei fue compartir la publicación de Morando en sus cuentas, pero con una particular cita en la que avala la opinión con una parafrasis a Susana Giménez: "Cooooooorrecto".