Piden la indagatoria de Alberto Fernández en la causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes la declaración indagatoria del ex presidente Alberto Fernández en la causa que investiga una denuncia por presunta violencia de género, iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez. La causa, que ahora está en manos del juez federal Julián Ercolini, podría derivar en la citación formal del ex mandatario, un hecho que marcaría un punto crítico en su carrera política.

La denuncia señala tres cargos específicos. En primer lugar, dos lesiones leves, que habrían sido cometidas mediante violencia de género y en el contexto de una relación de pareja. En segundo lugar, se le imputa una lesión grave a Yañez, debido a un debilitamiento permanente de su salud que habría sido provocado por los supuestos hechos de violencia. Finalmente, el ex presidente también fue acusado del delito de coacciones, ya que presuntamente ejerció presión para que Yañez no denunciara los hechos.La solicitud de indagatoria, que González presentó ante el juez Ercolini, refleja la intención de avanzar en una investigación que ha causado impacto mediático y generado fuertes reacciones en el ámbito político. En los últimos años, la figura de Alberto Fernández ha sido objeto de diversas controversias, pero esta es la primera vez que se enfrenta a una imputación formal por un delito de violencia de género.Ahora será el juez quien decidirá si hace lugar al pedido del fiscal. La resolución de Ercolini marcará un antes y un después en esta causa, que sigue con gran interés tanto en el ámbito judicial como en el político, en un contexto donde las demandas sociales exigen justicia y rigor frente a las denuncias de violencia de género.