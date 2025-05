Causa por la muerte de Maradona: anularon el juicio tras la recusación de la jueza Makintach

El juicio que buscaba determinar responsabilidades penales en la muerte de Diego Maradona fue anulado este jueves por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, luego de que se aceptara la recusación de la jueza Julieta Makintach. La decisión se tomó tras revelarse su participación en la producción de un documental basado en el juicio, sin consentimiento de los familiares del exjugador.

Durante la audiencia, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso consideraron que no es pertinente la continuidad de un juicio que está "viciado". La fecha de reinicio del juicio todavía no fue fijada, aunque se estima que podría retomarse en enero de 2026.La anulación fue avalada por todas las querellas, que ya habían solicitado dejar sin efecto las audiencias. Con esta medida, el proceso penal se reinicia de cero, por lo tanto, los tres meses de debate oral quedan invalidados.Makintach había sido apartada tras conocerse que formaba parte de “Justicia Divina”, una serie documental que incluía imágenes de las audiencias, declaraciones exclusivas y primeros planos suyos en ejercicio. La difusión del tráiler y de un episodio del proyecto generó el rechazo inmediato de las partes involucradas, que denunciaron una grave afectación de la imparcialidad.La Suprema Corte bonaerense abrió un sumario contra la magistrada, mientras que el abogado Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz —uno de los imputados—, anticipó que pedirán un jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura. La medida también plantea interrogantes sobre la exposición mediática de causas judiciales sensibles sin autorización expresa.Desde la defensa de los acusados se promovía otra vía: reemplazar a la jueza recusada y continuar el proceso, dejando abierta la posibilidad de apelar una eventual condena y, en ese punto, solicitar la nulidad. Sin embargo, esa estrategia no prosperó ante la presión de las querellas por evitar nuevas vulneraciones procesales.