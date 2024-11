Estado crítico: las provincias enfrentan una caída del 12% en recursos nacionales en lo que va de 2024

Las transferencias de Recursos de Origen Nacional (RON) a las provincias argentinas han registrado una caída promedio del 12% en lo que va de 2024, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La baja afecta principalmente a las provincias que dependen en gran medida de estos recursos, lo que agrava las dificultades para mantener sus ingresos en medio de un contexto económico desafiante.

Los RON representan aproximadamente el 70,3% del total de los ingresos provinciales, lo que hace de estas transferencias un recurso crucial para la gestión pública a nivel local. Sin embargo, el informe de CEPA señala que las provincias enfrentan un ajuste financiero mayor al del nivel nacional, ya que, mientras los RON cayeron en promedio un 12%, la recaudación nacional disminuyó un 7,6%.Algunas provincias muestran una alta dependencia de los fondos nacionales, especialmente aquellas con economías más pequeñas como Formosa, La Rioja, Catamarca, Chaco, Jujuy y San Juan. En contraste, jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una mayor recaudación de recursos locales y, por tanto, menor dependencia de los RON. La diferencia en la intensidad de esta caída se explica, en parte, porque los ingresos adicionales generados por el impuesto PAIS y los Derechos de Exportación no son coparticipables y, por lo tanto, no llegan a las provincias.En octubre de 2024, se observó una caída real del 5,1% en los RON transferidos, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) también disminuyó un 6,8% interanual. La recaudación por IVA apenas cayó un 0,1% en términos reales, mientras que el impuesto a las Ganancias sufrió una baja del 20,4%. Este desplome en impuestos clave fue parcialmente compensado por el incremento de los recursos derivados de impuestos específicos que, sin embargo, no forman parte de la coparticipación.La caída de las transferencias de RON a las provincias es un reflejo de la desaceleración económica, que afecta tanto al nivel nacional como a los gobiernos locales.