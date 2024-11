Werthein canciller de Milei: viralizan videos y tuits de cuando era kirchnerista y anti-libertarios

recobraron fuerza viral las no tan antiguas opiniones elogiosas del flamante funcionario acerca de Cristina Kirchner, del otrora kirchnerista Daniel Scioli pero, fundamentalmente, del "modelo" económico de aquel gobierno en contraposición a la críticas respecto del "modelo de especulación financiera" que implicó el menemismo del que el actual presidente es fan

Luego de la jura sobre la Torá querealizó como canciller dey el avance que plantea no sólo con despidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sino también con embestidas contra los salarios y las jubilaciones de los diplomáticos,Según contóen la noche de este lunes,. En este sentido, el mismo periodista aseguró que "desde la Cancillería anónimamente empiezan a recordar" tuits de Werthein que ya se habían movido cuando se conoció su ascenso pero que, luego de su asunción y sus primeras acciones, cobraron mucha más fuerza.Tanto es así que tras la salida dey la oficialización de que Milei lo hbaía designado como su reemplazante, Werthein cerró su cuenta de X. Pero, se sabe, esto nunca funciona para neutralizar el archivo: poco después,Por ejemplo, se recuerda un tuit del 14 de agosto de 2011, cuando Werthein se llenaba los dedos para hablar de la "impresionante elección de Scioli y Cristina Kirchner”.Poco después, el 24 de octubre de 2011, el actual fervoroso canciller de Milei escribía:. Werthein llegó al Comité Olímpico Internacional (COI), del que aún forma parte, con el kirchnerismo. “Vamos, Argentina”, cerraba entonces el actual funcionario libertario.Lo que también circuló hace unos días pero por estas horas adquirió más vuelo, según Pagni por impulso de diplomáticos enojados, son unosFeinmann le preguntaba en 2011 cómo veía al país "como empresario" y la respuesta de Werthein no deja ningún tipo de lugar a la duda:"Los que invertimos, los empresarios, los que dan servicios. Pero fundamentalmente si a esto le sumamos un mercado financiero sólido y sumamos un país con un endeudamiento contra el PBI de los más bajos del mundo, tenemos números duros que no hacen estar muy bien parados ante el mundo", cerraba.Luego, a Werthein le preguntan "si las elecciones fueran hoy, ¿quién cree usted que ganaría o sería el mejor candidato a presidente de nuestro país?”. Werthein contesta:Los elogios de Werthein a Cristina Kirchner incluían también a Scioli, entonces reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y, justamente, el ex motonauta es quien ahora, 13 años después pero también convertido en libertario, se autoncandidateó en Radio Mitre para reemplazar al ahora canciller en la embajada argentina en EEUU.“Estoy agradecido al Presidente y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Werthein, que es mi amigo de toda la vida, sabe que no solamente cuenta con mi experiencia y mis contactos, sino la necesidad también de trabajar con la Cancillería en promover la Argentina en el mundo”, dijo Scioli, a quien acto seguido le preguntaron si se veía trabajando en inglés en los próximos tiempos y respondió: “Sí, todo el tiempo. Me toca, por ejemplo, cuando voy a ferias de turismo, o cuando los inversores hablan en inglés, el idioma que sea.”Anoche, Pagni especuló con que el argumento de Werthein, justamente ya empleado por Scioli, para justificar su anterior kirchnerismo y antiliberalismo, es que "el mundo cambió", aunque lo llamativo es que ningún libro de texto académico percibió que ese cambio se haya producido entre los últimos meses de 2023 y los primeros de 2024 y tan profundo, de 180 grados.