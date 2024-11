Tras la derrota frente a Trump, Kamala Harris canceló su discurso en el búnker demócrata

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos,, canceló el discurso que estaba previsto que ofreciera al final de la jornada electoral del martes y sus seguidores se retiraron frustrados tras la derrota frente a, quien logró vencerla con 277 electores. La vicepresidenta todavía no se expresó.En lugar de Harris, fue, copresidente de su campaña, quien se dirigió a los seguidores demócratas en la Universidad de Howard en Washington, donde la candidata se había concentrado.“Todavía tenemos votos por contar. Todavía hay estados que no han sido decididos.de que cada voz ha hablado. Así que no habrá noticias de la vicepresidenta esta noche, pero sí mañana”, había expresado Richmond a los asistentes.La vicepresidenta estadounidense siguió las primeras cifras del escrutinio desde su residencia en el Observatorio Naval junto a sus familiares, asesores y miembros del staff de su campaña. Mientras que sus votantes, entre los que se veían muchas mujeres, estuvieron hasta último momento firmes a la espera del desenlace de la elección, convencidos de que estaban ante una "noche histórica" en la cual triunfaría el Partido Demócrata.Sin embargo,mientras la candidata solo logró imponerse con 224, de acuerdo al actual conteo de votos.-Noticia en desarrollo-