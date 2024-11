Jorge Macri celebró el mes sin manteros en Once y reafirmó su compromiso con el orden del espacio público

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió el barrio porteño de Once a un mes del operativo con el que se levantó de las veredas a los manteros y aseguró que comerciantes y vecinos apoyan la medida y sostienen que el barrio ganó en tranquilidad y seguridad.", indicó sobre el operativo de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad que desalojó a los manteros el pasado viernes 4 de octubre.En el mismo, participaron más de 600 efectivos, se realizaron 197 allanamientos simultáneos y se secuestraron más de 66 mil artículos falsificados por un valor de venta de casi $1.000 millones., agregó. Durante la recorrida estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Waldo Wolff; el secretario de Seguridad, Diego Kravetz; y el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.El trabajo para desarticular a los manteros en Once fue coordinado con el fiscal Norberto Tropea, la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público y se continúa realizando con el objetivo de que las calles y veredas siguen desocupadas.señaló Macri.Por otra parte, desde el gobierno de la Ciudad aseguraron que el Ministerio de Desarrollo Humano realizó un relevamiento de las personas alcanzadas en el operativo de Once y les ofreció gestionar, en los casos necesarios, el subsidio Ciudadanía Porteña.