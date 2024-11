Desde ATE anticiparon un nuevo paro general: "Lo que está en peligro con este Gobierno es la democracia"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó nuevamente al gobierno de Javier Milei y anticipó un paro general al revelar que trabaja de manera coordinada con el triunviro de la CGT para fijar una fecha. "No tenemos otro destino que salir a la calle y pelear", enfatizó.“La huelga está más cerca de lo que creemos. Ayer hablé con Pablo Moyano y seguro nos vamos a juntar los próximos días”, reveló en una entrevista a Splendid - 990.Con fuertes críticas a las políticas económicas libertarias, Aguiar sostuvo: “Estamos ante un Gobierno que al ajuste le suma violencia, maltrato y burla. Nos echa sin piedad, cierra organismos públicos, intenta privatizar empresas estatales y hasta intenta vender más de 450 propiedades e inmuebles del Estado”."Si no paramos ahora, ¿cuándo?", se preguntó al tiempo que planteó que la administración libertaria “odia a los trabajadores y al Estado".Asimismo, sentenció: “Lo que está en peligro con este Gobierno es la democracia misma”.Luego del anuncio de desregulación del servicio de rampa en los aeropuertos, el sindicalista aseguró que "se está intentado montar una campaña de desprestigio contra los sindicatos y estigmatizar a los trabajadores"."Los trabajadores jamás tuvimos la responsabilidad de garantizar la paz social. Eso debe garantizarlo el Gobierno con las políticas que implementa", subrayó.Para Aguiar, Milei no es otra cosa que “un instrumento, una marioneta que está siendo utilizado por el poder económico real para quedarse con las riquezas del país”, y postuló: “Encuentren un argentino que en el último año haya tenido un aumento del salario de más del 1000%”.Por otra parte, pidió que los conflictos sociales los resuelva el poder político y no la Policía ni la Justicia. “Avanzamos a una militarización”, denunció, y concluyó: ”La Justicia siempre fue utilizada por el poder político de turno. En este caso se intenta perseguir política, ideológica y sindicalmente a todos aquellos que intentan reclamar".