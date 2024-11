La Justicia ratificó el triunfo del sector de Abad en las elecciones internas de la UCR en PBA

La Justicia ratificó el triunfo de la lista encabezada por Miguel Fernández, del sector de Maximiliano Abad, en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires.En su fallo, el juez Alejo Ramos Padilla no hizo lugar a la impugnación del resultado de parte del sector radical que llevaba como candidato a Pablo Domenichini, quien contaba con el apoyo del presidente del partido a nivel nacional, Martín Lousteau, y de los hermanos Facundo y Gastón Manes.El magistrado aceptó la petición de declarar la nulidad de 14 mesas de votación en escuelas de Quilmes, ocho de La Matanza y seis de Ezeiza, y ordenó la realización de una elección complementaria.Sin embargo, aún en la hipótesis de que la lista de Domenichini obtuviera el 100% de los votos en dichas mesas, no alcanzaría para dar vuelta el resultado.Según los representantes de la lista 15, que llevaba a Domechini como candidato a presdente, la Junta Electoral Provincial obró de manera arbitraria y parcial, favoreciendo a la lista de Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen.Desde la cuenta oficial de la UCR bonaerense publicaron: "Se confirmó el triunfo de Miguel Fernández y Elsa Llender. La justicia electoral no hizo lugar al recurso de nulidad contra la resolución 71/2024 de la Junta Electoral de la UCR, y de esta manera se convalida el triunfo electoral de la lista 23 'Unidad Radical'".Después de un mes de litigio, la Justicia zanjó la discusión interna y confirmó el revés para el sector de Lousteau en el distrito más grande e importante del país.Como reflejo de la disputa abierta entre Lousteau y el bloque de gobernadores radicales, el bloque de diputados nacionales se partió recientemente y quedaron 20 legisladores de un lado, conducidos por Rodrigo de Loredo, y 12 del otro, con Pablo Juliano (cercano a Manes) a la cabeza.Además, disconforme por las dificultades para administrar las diferencias internas, Mario Barletta abandonó la bancada de la UCR para integrar un monobloque denominado “Unidos”.