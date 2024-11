Jorge Macri rechazó eliminar las PASO en año electoral: "Tiene un tufillo raro"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró a favor de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero pidió hacerlo después de las elecciones legislativas de 2025 para evitar especulaciones ya que "cambiar el sistema electoral el mismo año en que se va a votar siempre tiene ese tufillo raro"."Cualquier cambio en la norma electoral tiene que saltearse la elección que viene, porque sino parece más una especulación que una decisión profunda", afirmó. En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario señaló que es necesario analizar los "pros y contras" del proyecto y que, mientras tanto, "hay formas de resolver eso".En ese sentido, recordó que la diputada María Eugenia Vidal "presentó un proyecto para que haya PASO en los espacios políticos donde hay competencia real". "Cambiar el sistema electoral el mismo año en que se va a votar siempre tiene ese tufillo raro: ¿lo hago porque me conviene, lo hago porque estoy convencido? Que no haya especulación", planteó.De la misma manera, no descartó un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), pero señaló: "Lo que tenemos que lograr es evitar dar pasos para atrás. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ya veremos, no me quiero apurar. Yo estoy muy enfocado en la gestión", sostuvo.En cuanto a las tensiones entre el titular del PRO, Mauricio Macri, y el presidente Javier Milei, el jefe de Gobierno porteño aseguró que "en la relación entre dos fuerzas políticas puede haber algunos que sienten que deberían ser más escuchados", pero consideró que "es normal". "Yo tiendo a quitarle dramatismo", expresó. "Nosotros compartimos mucho del rumbo. Tenemos nuestras diferencias, sí, pero son menores respecto de dónde venimos. Yo quiero que al presidente Milei le vaya bien, creo que el rumbo es correcto, estoy en un porcentaje altísimo de las cosas de acuerdo", destacó.Macri remarcó que, si bien hay una "lista de cosas que me gustaría que uno pudiera tratar de manejar bien", hay que entender que "el Gobierno nacional tiene sus propias prioridades" y "el PRO no ganó la elección nacional". "Este es el gobierno de Milei, entonces es razonable que él defina sus ritmos y tiempos", manifestó. "Le quito un poco de dramatismo. Discusiones hay, obviamente, y a mí me gustaría que algunas cosas fueran distintas, como seguramente al presidente Milei le gustaría que otras cosas fueran diferentes. Pero ese es nuestro trabajo, resolver esas tensiones", concluyó.