Baja en el Ministerio de Salud: renunció el titular del ANLIS Malbrán

El Ministerio de Salud de Argentina aceptó la renuncia de Pascual Armando Fidelio al cargo de titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). La resolución, firmada en la Ciudad de Buenos Aires el 7 de noviembre de 2024, establece que la renuncia se hizo efectiva a partir del 31 de octubre del mismo año.La ANLIS, un organismo descentralizado que actúa en la órbita de la Secretaría de Calidad en Salud, es clave en la investigación y desarrollo en el ámbito de la salud pública en Argentina. Fidelio, quien asumió su cargo mediante el Decreto Nacional N° 336 del 4 de abril de 2020, estuvo al frente de la institución durante más de cuatro años, liderando procesos de relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.El Ministerio de Salud ha certificado que no existen sumarios administrativos abiertos contra Fidelio, ni sanciones disciplinarias pendientes. Asimismo, se confirmó que no se registran saldos pendientes de rendición ni bienes patrimoniales a su nombre relacionados con su función en el organismo.La Dirección General de Asuntos Jurídicos intervino en la revisión y aprobación de este proceso, corroborando el cumplimiento de las normativas y procedimientos vigentes. La aceptación de la renuncia se llevó a cabo en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inciso c) del Decreto N° 101/85 y sus modificatorios, que regula la renuncia y los procesos relacionados en el ámbito de la administración pública.La renuncia de Fidelio marca el fin de una etapa en la dirección de una de las principales entidades de investigación sanitaria del país, reconocida por su papel fundamental en la respuesta a crisis de salud pública.