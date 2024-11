Máximo Kirchner: "Que se decida en Argentina el destino de Argentina, eso es la verdadera libertad"

El diputado nacional Máximo Kirchner reapareció en una entrevista pública y criticó al gobierno de Javier Milei así como lo que encontró como una continuidad respecto de lo hecho por la administración de Mauricio Macri, recordó la deuda "criminal" que tomó Luis Caputo en la gestión PRO, revalorizó el rol de Cristina Kirchner en tanto dirigente y cuestionó la persecución judicial de la que es víctima, contó una anécdota que involucra a la ex presidenta y a Guillermo Moreno, describió el trabajo de La Cámpora como organización política y habló de "los libros de Sileoni".“Vos tenés una derecha argentina que se abraza a Elon Musk. Dicen 'Elon Musk me llamó', 'Elon', 'Elon' y decís 'flaco, los pibes no pueden cargar los datos de los celulares. Esto es lo que va pasando. No tienen acceso a una computadora. Está muy lindo, pero ¿para quién es eso? Para un 20% ó un 30% de la sociedad. ¿Y el resto? La ñata contra la pantalla”, apuntó el hijo de CFK para cuestionar los resultados del ajuste libertario.En ese sentido, Kirchner remató sus cuestionamientos al modelo económico y político libertario: "Que se decida en Argentina el destino de Argentina: eso es la verdadera libertad".Respecto de la administración de Macri, que tuvo como ministro al actual hombre a cargo de la economía de Milei, "Toto" Caputo, y apuntó en ese sentido durante una extensa entrevista en el programa de streaming El loco y el cuerdo contra el endeudamiento que la gestión libertaria busca repetir sin controles: "La Argentina adquirió una deuda durante el gobierno de Macri que es desfachatada, criminal, vergonzante, inexplicable y por fuera de los estatutos del FMI".En la antesala de una votación en la Cámara baja en la que la oposición busca insertar modificaciones a la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y además intentará rechazar al DNU 846 acerca del canje de deuda sin respaldo en el Congreso, Kirchner le dejó un mensaje a algunos legisladores enrolados en el peronismo pero que podrían acompañar, llamativamente, a Milei y su socio Macri."Es un día muy importante en el Congreso, y vamos a ver cuántos diputados y diputadas que se dicen peronistas hacen lo que verdaderamente tienen que hacer", afirmó.Kirchner cuestionó el rol de los medios en la política y dio ejemplos de cómo el periodismo afectó su vida y la de su hermana Florencia en el marco de la persecución judicial a Cristina Kirchner, a horas de que se conozca lo que, para medios que accedieron a un fallo antes de tiempo, será la confirmación de la condena en la causa "Vialidad" por parte de la Cámara de Casación.“El encarnizamiento que hubo con ella fue terrible. Eso no se hace”, advirtió el legislador nacional. Y justificó: “Como no le podían entrar por ningún lugar a Cristina fueron a buscar a los hijos. Se creyeron autorizados para hacer un montón de cosas, mucho más allá de lo que se debe”.Y denunció: "Mauricio Macri manejó la justicia de principio a fin. Hay gente que va a condenar a Cristina y jugaba al fútbol en la quinta de él". Se refirió, claro, a los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes visitaban efectivamente al líder PRO en Casa Rosada y Olivos, adonde supuestamente iba a jugar al tenis.En otro segmento, cuestionó a quienes consideró que piden autocríticas injustificadas a la ex presidenta desde posiciones internas: "Hay algunos que son sommeliers de las decisiones de Cristina... pero se animan a hacerlo cuando pasa el tiempo".Asimismo, Kirchner contó una pintoresca anécdota para mostrar el grado de involucramiento de la ex presidenta con las distintas opiniones que incluyó a Guillermo Moreno, crítica del kirchnerismo durante los últimos años.“Un domingo llego y me encuentro con un libro que sacó Guillermo Moreno, contando lo que haría si fuera Presidente, y cuando lo abro ya estaba subrayado por ella”, contó para ilustrar la figura de su madre.Y agregó: “Si uno la va a visitar (a la ex mandataria) ves un montón de elementos que no encontrás en el común de los dirigentes. Teniendo la experiencia que tuvo, sigue, y no dice ‘éste a ver cuánto votos tiene’. Presta atención”.Kirchner fue consultado también acerca de la organización que lidera, atravesada en los últimos tiempos por cuestionamientos de otros espacios del peronismo."¿Qué es La Cámpora? Es un buen lugar. No es infalible, y su forma de entender la realidad de nuestro país no es condenatoria con aquellos que piensan diferente. Tiene niveles de organización más altos que el promedio".Y agregó: "La Cámpora muchas veces fue el instrumento político para bancar a Cristina de forma irrestricta contra todos los ataques que sufrió durante su gobierno".El diputado nacional también se refirió a momentos de su adolescencia y, con un poco de ironía que los medios leyeron como un mensaje interno, habló de la polémica que estos días se desató por un libro de literatura incluido entre los materiales que la provincia de Buenos Aires reparte en colegios secundarios.El diputado relató anécdotas de sus años de infancia-adolescencia en Río Gallegos y, en un momento, contó: "(en casa) se discutía todo. Se debatía y a veces se picaba. Cuando se picaba, no sabía qué podía pasar. Me acuerdo que, antes de que Néstor sea intendente, hubo una semana en que aparecimos todos los días con la luneta rota del auto”.“Había llamados, obviamente. No había celular, todos teníamos teléfonos fijos. Y por ahí atendías el teléfono y decían barbaridades. Generalmente eran de mi vieja. Las cosas que decían cuando atendías el teléfono eran terribles. Y, digamos que yo no tenía acceso a los libros de Sileoni. En ese momento no sabía de qué se trataba nada”, explicó, entre risas.La referencia es una alusión a la polémica generada días atrás por el programa pedagógico Lecturas Bonaerenses del ministerio de Educación bonaerense, que encabeza Alberto Sileoni, en el que se presentan textos que incluyen contenido erótico y sexual en el contexto de la Educación Sexual Integral, con textos ficcionales utilizados para acercar al aula temas relacionados a las primeras relaciones sexuales, las diversidades y las situaciones de abuso.