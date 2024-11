Prepagas sin techo: en diciembre los aumentos podrían llegar hasta un 5%

Con diciembre a la vuelta de la esquina, las prepagas ya anunciaron un nuevo aumento. Los clientes de las prepagas ya comenzaron a ser notificados de incrementos que van por encima de la inflación y podrían rondar un 5% para el último mes del año. Ya son por lo menos cinco empresas que informaron aumentos durante el mes de diciembre, acumulando un 121% en lo que va del año. Los proveedores aclararon que las subas dependerán del plan y argumentaron que son “necesarias para garantizar el servicio”.Además, en algunos casos los copagos ya son una realidad, montos que también se verán afectados por las subas y representarán un aumento en la economía de los asociados. Si bien en abril el Gobierno había denunciado la cartelización de las prepagas por las fuertes subas, se llegó a un acuerdo después de una disputa judicial. Así es que se liberaron los precios con la condición de armar un esquema de reintegro del dinero cobrado de más a los asociados.Desde julio, los precios se ajustan "libremente". Así fueron los aumentos:- Julio: 6,7% y 8,5%.- Agosto: 4,9% y 7,8%.- Septiembre: 4,5% y 5,8%- Octubre: 4,5% y 5,9%- Noviembre: hasta 6,9%- Diciembre: hasta 4,9%.El Gobierno habilitó a las obras sociales y prepagas a limitar la cobertura de los planes de salud cerrados: a partir de este lunes, solo los profesionales incluidos en la cartilla podrán recetar prácticas y medicamentos, un requisito que pasará a ser obligatorio para solicitar subsidios y reintegros.Así lo estableció la Resolución 3934/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que se publicó este lunes en el Boletín Oficial. La medida rige para los planes cerrados de obras sociales y prepagas, que son los que tiene la mayoría de los afiliados, y no para los planes abiertos.Las obras sociales y prepagas ofrecen a los beneficiarios distintos planes de salud que se clasifican en dos grandes grupos: abiertos y cerrados. En los planes abiertos, los pacientes pueden optar por recibir la cobertura médico-asistencial a través de los prestadores de cartilla o de prestadores externos.Cuando el profesional o centro de salud no figura en la cartilla, el paciente debe abonar el importe de su bolsillo y luego presentar la factura ante la prepaga u obra social para que le reintegre el costo total o parcial, dependiendo de las características del plan. Algunos, por ejemplo, incluyen un tope de reintegros anual.En cambio, quienes tienen planes cerrados deben atenderse exclusivamente con los prestadores incluidos en la cartilla, que son los que están habilitados para prescribir una práctica médica o un medicamento. Si el profesional no está en la cartilla, la obra social o prepaga no cubre la prestación ni realiza un reintegro.La mayoría de los planes de cobertura funcionan bajo la modalidad de cartilla cerrada. Sin embargo, algunas prepagas ofrecen también planes abiertos, que por sus características suelen tener una cuota mensual más elevada. Los detalles y la cobertura de cada plan deben ser informados por cada prepaga u obra social.Según la nueva Resolución de la SSS, todas las obras sociales y prepagas deberán presentar la cartilla de prestadores correspondiente a cada plan de salud donde se detallen los profesionales y centros médicos autorizados para brindar servicios. También deberán especificar si el plan es abierto o cerrado, indicando las condiciones de acceso y cobertura.Al mismo tiempo, se aclaró que "los beneficiarios tienen el derecho de recurrir a la justicia para solicitar la cobertura -por parte del Agente del Seguro de Salud- de una práctica médica y/o medicamento prescripto en función de su diagnóstico".