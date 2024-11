"Los tratados no solucionan los femicidios": Francos respondió a un medio poco afín al gobierno, se enojó y cortó la nota

Luego de que Argentina fuera el único país votar en la ONU contra la resolución que promovía la prevención y eliminación de toda forma de violencia digital contra las mujeres y las niñas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló con el medio El Destape, de poca afinidad con la línea ideológica del gobierno nacional y defendió la posición del país asegurando: “Ni los compromisos ni los tratados solucionan los femicidios”.Países como Irán, Corea del Norte o Rusia, por su parte, se abstuvieron de votar. El voto del gobierno de Javier Milei no quedó en línea con el de los aliados como Estados Unidos e Israel. La resolución obtuvo 170 votos a favor, 13 abstenciones, y un solo voto negativo: el argentino.Cuando un periodista le dijo a Francos el dato de que una mujer es asesinada cada 37 horas, el funcionario, contestó: “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Argentina estaba de acuerdo con este tratado cuando se mataban esa cantidad de mujeres”, y agregó: “Estando vigente ese tratado internacional como estaba, ¿se asesinaba una mujer cada 37 horas? Sí. El tratado no soluciona el tema, pongámoslo claro”, dijo. “Los compromisos sí”, añadió el periodista y Francos lo corrigió: “No, ni los compromisos ni los tratados solucionan el tema de los femicidios”.“Usted cree que los Estados no se tienen que comprometer”, concluyó el periodista. A lo que Francos, disgustado, contestó: “¿Cómo me dice eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Usted sabe cuál es el compromiso del tratado?”. “Dice que los Estados tienen que llevar adelante las políticas necesarias para propender a la erradicación de la violencia de género, por un lado, para propender a la inclusión de los pueblos originarios, por otra”, le explicó el conductor.“Eso es una declaración”, respondió Francos. “¿Y cuál es el compromiso asumido por este Gobierno entonces?”, repreguntó el periodista. “Pero, ¿qué le parece? Es luchar contra la situación de pobreza”, dijo Francos, mientras el clima se tensaba.Es que la excusa de Francos de que esa resolución no cambiaría la realidad no satisfizo la inquietud de su interlocutor, quien quiso replantear la pregunta en su calidad de profesional del periodismo. Pero Francos llegó a su límite y dijo que ya le había contestado sobre los dos temas que habían pautado y decidió terminar la entrevista demostrando su falta de acostumbramiento y preparación para dar entrevistas a medios no afines y sin preguntas preplanteadas.Más adelante, el periodista le repreguntó a Francos: “Pero si me lo responde se termina la discusión, es más fácil. ¿Cuál es el compromiso de este Gobierno para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres?”. El funcionario respondió: “El compromiso es hacer cumplir la ley”.