Máximo Kirchner: "El partido judicial, Macri y el poder económico aprendieron del 2019 y ahora proscriben a Cristina"

En una entrevista exclusiva con Infobae, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, lanzó duras críticas al fallo judicial que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. Según el dirigente, esta decisión tiene como objetivo "sacarla de la cancha" y evitar que la ex presidenta pueda ser candidata en las elecciones de 2025. "La voluntad de proscribir es notoria", afirmó, denunciando la connivencia entre el poder judicial, el expresidente Mauricio Macri y sectores económicos concentrados.

Kirchner advirtió que, a pesar de los indicadores de estabilidad en inflación y dólar. Para el diputado, estos logros no reflejan mejoras en la calidad de vida de los argentinos y recordó que "la economía puede funcionar bárbaro, pero la gente puede estar mal". En este sentido, cuestionó las prioridades del oficialismo, al que acusó de utilizar herramientas como el recorte de beneficios previsionales a Cristina Kirchner como "artimañas de demagogia barata".Con apenas cuatro o cinco provincias bajo su control, destacó que esta crisis es consecuencia de "un peronismo que dejó de gobernar para quienes lo votaron y también para quienes no lo votaron". Sin embargo, expresó confianza en que Cristina Kirchner podría reunificar al movimiento, al que describió como fragmentado y polarizado frente al avance libertario y las estructuras de poder asociadas a Macri.En la entrevista, Máximo Kirchner también apuntó contra Milei, a quien definió como un líder "que no es ningún león" y que opera bajo el respaldo de sectores de poder económico y mediático., sostuvo, al tiempo que ironizó sobre el vínculo del presidente argentino con Donald Trump, comparándolo con "un koala saltando encima del expresidente norteamericano".El diputado también reflexionó sobre las tensiones internas en el Frente de Todos, recordando cómo algunos dirigentes comenzaron a criticar a Cristina Kirchner tras el cambio de gobierno. "No podés pasar de ‘Cristina o nada’ a descubrirle defectos el 11 de diciembre de 2023", disparó. Para él, este fenómeno responde a un discurso de odio instalado sobre la figura de la ex presidenta, que culminó en el intento de asesinato en su domicilio.Kirchner volvió a cuestionar el rol del exministro de Economía, Martín Guzmán, a quien acusó de actuar de forma individualista y no entender el funcionamiento colectivo del Frente de Todos., remarcó. Según el dirigente, el problema del oficialismo fue no escuchar las advertencias de Cristina Kirchner sobre los errores de gestión: "Nos estaba diciendo ‘muchachos, nos la ponemos de sombrero’, pero todos decían ‘viste cómo es Cristina, que se lleva puesto todo’".