La motosierra avanza: el Gobierno cerró Ciccone Calcográfica y peligran 270 empleos

Cerramos la ex Ciccone👇

Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone), ubicada en la localidad de Don Torcuato. En este sentido, ya se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas y se… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 18, 2024

El Gobierno anunció el cierre definitivo de la planta impresora de billetes Ciccone Calcográfica, ubicada en Don Torcuato. La decisión, comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, implica el despido de 270 empleados que, por el momento, fueron dispensados de trabajar."Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone)", afirmó Caputo en la red social X.Además, anunció que se inició el operativo para el retiro de maquinaria y el cierre de las oficinas, notificando también a los empleados afectados. El funcionario explicó que "la Agencia de Administración de Bienes del Estado dispondrá del inmueble para la subasta y posterior venta"."Dado que esta operación fue un caso de corrupción de público conocimiento, y que hoy resulta menos oneroso comprar billetes a distintos proveedores internacionales, no existe ninguna necesidad de que la compañía continúe en manos estatales", declaró Caputo.Manuel Adorni, vocero presidencial, calificó a Ciccone Calcográfica como "uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista" e indicó que "el Estado Nacional ya no fabricará más billetes: los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anualesLa planta había sido estatizada en 2012 durante la gestión de Amado Boudou.