Terminan las sesiones en el Congreso: uno por uno, cuáles son los proyectos que se tratarán en 2025

La próxima semana finaliza el período ordinario 2024 en el Congreso de la Nación y, si bien el bloque Democracia para Siempre ya pidió una prorroga, son muchísimos las iniciativas que no llegaran al debate. Cuáles son los proyectos de relevancia, tanto para el Gobierno como para la oposición, que quedaron sin tratar que deberán resolverse en 2025.En la tarde del martes, el oficialismo admitió la falta de acuerdo sobre el Presupuesto 2025 con la oposición dialoguista y con los gobernadores. El diputado y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda,, brindó una conferencia de prensa sin preguntas donde apuntó: "Que quede claro,La semana pasada, entre tantas reuniones, hubo una en la que el oficialismo deslizó ante los representantes de los bloques dialoguistas de Diputados un eventual llamado a extraordinarias, según consignó Noticias Argentinas. Sin embargo, se buscó disipar el rumor porque eso implicaría que espacios no alineados con la Casa Rosada tenganY es que, más allá del Presupuesto 2025, en la Cámara de Diputados y en el Senado todavía hay pendientes diferentes iniciativas importantes para la oposición que podrían plegarse al eventual llamado a extraordinarias. Uno de esos es Ficha Limpia, que podría tener dictamen este miércoles mismo, si es que el oficialismo logra el quorum.El proyecto no solo le interesa a los libertarios, sino también al PRO. No obstante, el accionar del Gobierno por el Presupuesto 2025 predispone mal al resto de sus aliados para acompañarlo y darle media sanción al texto que cobró relevancia luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner.Además, en la próxima semana el Senado podría por fin darle sanción definitiva al proyecto de, que ya cuenta con la luz verde de Diputados. Aunque no está claro que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado,, esté dispuesta a abrir las puertas del recinto. Todavía hay temor en el oficialismo que el kirchnerismo y algunos radicales refloteny se lo deroguen.Uno por uno, cuáles son los proyectos que podrían quedar para el próximo año:-Privatización de Aerolineas Argentinas;-Modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor;-Ludopatía y ciberapuestas;-Amnistía para delitos cometidos durante la pandemia;-Juicio por jurado-Pliegos de la Corte Suprema-Régimen de Cooperativas del Mercosur-Derogación de la Ley del Manejo del Fuego-Ley de Hojarasca