Caso Germán Kiczka: las pericias psicológicas revelaron su "inclinación a la pedofilia"

El exdiputado de Activar perteneciente al bloque de La Libertad Avanza (LLA) Germán Kiczka se realizó las pericias psicológicas correspondientes a la investigación en su contra por pedofilia. Los resultados arrojaron que tiene tendencia a ser pedófilo.El informe psicológico de los peritos judiciales y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) señala que estas características impulsaron al ex diputado a desarrollar un patrón sistemático para captar y compartir contenido ilegal.La descripción coincide con la investigación del juez Miguel Ángel Faria, que entre ellas incluyen la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, así como casos de incesto y zoofilia.Por otro lado, los archivos encontrados en su posesión evidencian la presencia de menores de 13 años en diversas prácticas sexuales y sugieren que Kiczka participó en relaciones no consentidas.En un grupo de WhatsApp llamado los “Cigarros”, que compartía con amigos, dirigentes políticos y empleados de la fábrica de cigarros de Pedro Puerta, revelaron detalles de esos gustos.En cuanto a su hermano Sebastián (detenido por los mismos delitos), las pericias indican que presenta una personalidad neurótica con rasgos depresivos, paranoides y esquizotípicos. Asimismo, tiene posibles indicadores de un trastorno no exclusivo de preferencias sexuales.Por ultimo, los investigadores localizaron un total de 913 archivos con Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en manos de Kiczka y su hermano.