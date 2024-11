Gustavo Petro denunció que la delegación argentina del G20 escondió un fuerte cruce que tuvo con Milei

El presidente Gustavo Petro dijo que se peleó con el presidente de Argentina Javier Milei en el G20 y alertó que la delegación de ese país “escondió” el material y “no lo publicó, algo no les gustó”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/MWNJliaTlr — Revista Semana (@RevistaSemana) November 21, 2024

El presidente de Colombia,, aseguró que protagonizó un fuerte cruce condurante la plenaria de la cumbre del G20, realizada en Brasil, pero que el video de ese momento no fue publicado por decisión del Gobierno argentino.Durante una conferencia de prensa desde la Casa de Nariño, el mandatario colombiano indicó que discutió con su par argentino por el “trabajo conjunto"., aseguró. “La delegación argentina, a la cual le entregan los vídeos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí”, denunció.En contraposición, comentó:Entonces criticó el discurso del jefe de Estado argentino: “, añadió.En otras de las críticas que Petro realizó sobre Milei aseguró que representa un “nuevo fascismo”:”, sostuvo.En esa línea, comentó:”, concluyó.