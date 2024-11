El Gobierno reestructurará el Fondo Nacional de las Artes: qué cambios habrá

El Decreto 1029/24 firmado por el presidente @JMilei y @GAFrancosOK implementó una profunda reestructuración del Fondo Nacional de la Artes (FNA). La organización necesitaba un importante rediseño: cobra derechos de autor de obras universales pero gasta una proporción inaceptable… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 22, 2024

este viernes mediante el Decreto 1029/2024, -publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidentey el jefe de Gabinete, Guillermo Francos-, para limitar "el uso de los fondos al otorgamiento de créditos a los artistas".El ministro de Desregulación y Transformación del Estado,explicó que el decreto "limita el uso de los fondos al otorgamiento de créditos a los artistas que, además, serán denominados en UVAs a fin de evitar la licuación del capital". Además,".Así, la norma definió por "actividades artísticas y literarias" a; las artes plásticas, la arquitectura y el urbanismo en sus aspectos exclusivamente estéticos, las actividades de teatrales definidas en el artículo 11 del Decreto-Ley N° 1251/58; la cinematografía; la radiofonía; la televisión; la música; la danza; las letras; las artes aplicadas y las expresiones folclóricas.Además, detalló: "En todos los casos, el otorgamiento estará condicionado a que no se desvirtúe, durante el proceso de utilización de los inmuebles y maquinarias construidas o adquiridas, las altas finalidades de superación artística que persigue la creación del Fondo Nacional de las Artes".En su reestructuración, la administración libertaria denominó a. "El Fondo podrá establecer diferentes mecanismos de implementación de dichos créditos, los cuales incluyan: a) créditos grupales con responsabilidad solidaria de todos los miembros, b) créditos con fiadores, los cuales podrán requerir una contragarantía en obras o de un porcentaje de ingresos del artista, c) anualidades perpetuas o temporarias, con contragarantías en las obras del artista".Al respecto, Sturzenegger detalló: "El decreto le da libertad al FNA, pero sugiere una modalidad de renta contra garantías de obras o garantes por lo cual el FNA podrá financiar a los artistas durante los primeros años de su carrera". Otra de las grandes modificaciones es que ahora”.; así un organismo que se suponía que debía ayudar al arte en la práctica con los años fue convirtiéndose en una carga para el sector. En 2023 el FNA destinó ¡el 72% de su presupuesto (financiado por los usuarios de la cultura) a gastos de funcionamiento!", justificó el ministro de Desregulación en sus redes sociales.En ese sentido, valoró que "el Secretario de Cultura Leo Cifelli no se mantuvo inactivo ante este diagnóstico". "El Consejo Directivo de 14 personas pasó a ser ad honorem (el kirchnerismo le había asignado abultados sueldos). Además, redujo el 25% la nómina de personal, generando una estructura más eficiente y profesional", agregó el funcionario."En definitiva, la actividad principal del FNA será ofrecer oportunidades y financiamiento pero no regalar dinero. Se busca un FNA sustentable en beneficio de los artistas y no de la burocracia", concluyó.