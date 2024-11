"Es un sobrenombre épico": Villarruel reapareció para contestarle a Lemoine por el apodo "Vichacruel"

Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 23, 2024

En el marco de la interna libertaria, la vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció en redes sociales para contestarle a Lilia Lemoine por el apodo de "Vichacruel"."Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa", reconoció Villarruel tras varios días en silencio.La respuesta de la vice fue ante el comentario del usuario @AmicusSRa, quien además apodó a Lemoine como "Miss Rivotril".En su intervención en el canal de streaming Laca, Lemoine no sólo adoptó ese apodo para llamar a quien se supone forma parte del Gobierno, sino que fue más allá: "Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder".En esa línea, el propio presidente Javier Milei desautorizó en una entrevista a la segunda en la línea de sucesión a la presidencia: "En su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política y lo que nosotros llamamos la casta".Desde hace meses, ambos dirigentes mantienen una relación fría y lejos quedó la concordancia que mostraron durante las elecciones, cuando conformaban la fórmula presidencial.