Desde el Gobierno confirmaron que barajan la posibilidad de nombrar jueces por decreto en la Corte Suprema

Desde el Gobierno reconocieron la posibilidad de recurrir al nombramiento vía decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar la Corte Suprema de Justicia en caso de no alcanzaron los votos necesarios en el Congreso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que "son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto".Francos destacó que el oficialismo buscará primero que las designaciones sean aprobadas en el Congreso luego de la presentación de los pliegos. "Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada", expresó el funcionario este domingo en diálogo con Radio Mitre.Sin embargo, señaló que en ese escenario será complicado dada la minoría del oficialismo. "Cuando estás en minoría, todo cuesta mucho más. Ojalá pudiera funcionar. Es una discusión; me imagino los debates sobre estos pliegos, las negociaciones. Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida", expresó.Los comentarios del jefe de Gabinete llegan luego de que Unión por la Patria (UP) diera muestras de acordar en la negociación para la integración de la Corte al darle esta semana la novena firma que le faltaba al dictamen para designar a Lijo.El avance se dio cuando la senadora por Catamarca, Lucía Corpacci, puso la última firma necesaria para el dictamen del pliego en el Senado. Con estas nueve firmas, el pliego el Gobierno estaría en condiciones de ser sometido a votación de los senadores, aunque no están actualmente garantizados los dos tercios de los votos necesarios para designarlo juez de la Corte Suprema.