La motosierra avanza: Milei disolvió cinco fideicomisos sobre asistencia a víctimas de trata y a la inversión productiva

Tras eliminar el Procrear y bajo el amparo de la Ley de Bases, el gobierno deconitnúa con la motosierra y ahora elimina otros cinco fondos fiduciario vinculados a la promoción de capital emprendedor, asistencia a víctimas de trata, competitividad del sector azucarero en el NOA, refinanciación hipotecaria y a la inversión estratégica.El Gobierno publicó en la noche del lunes el decreto 1048 que ordena la disolución de otros cinco fideicomisos, según auditorias internas. La disolusión está amparada por la ley Bases que habilitó al Poder Ejecutivo a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos".Así, Milei ordenóel cual fue creado para "financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor" mediante el otorgamiento de "". Tambiénpara emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento.El decreto advierte que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó "debilidades en la gestión de inversiones y su recupero", como también la ausencia de "manuales operativos y de procedimientos", además de "debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión".Además, se determinóque tenía por objetivo implementar el Sistema de Refinanciación instrumentado por la ley 25.798. De igual manera, la SIGEN también informó "la existencia de debilidades importantes respecto del desenvolvimiento del referido Fondo, así como demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario y en la contratación de auditores externos para la auditoría de los Estados Contables de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023 y falta de una gestión activa de recupero de fondos en mora, entre otros".Asimismo, dispusofomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real". Según aducen en el Gobierno, "no se han integrado los bienes al fideicomiso, por lo tanto, ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia".Además, se ordenó la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado”, destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas. En Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno impulsó el cierre con la justificación de que no existe "un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros".Por último, se decretó la, el cual tenía por fin destinar créditos para promover la competitividad de la industria azucarera del Noroeste argentino. "En lo referente a la actividad del fideicomiso PROICSA se ha completado el proceso de otorgamiento de la totalidad de las asistencias crediticias que resultaron elegibles de conformidad al Contrato de Préstamo celebrado con la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF). Que, por ello, desde el año 2020 PROICSA no tiene actividad alguna en relación con desembolsos por realizar", explicó el Gobierno.