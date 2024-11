Mensaje para Llaryora: Natalia De la Sota piensa en el 2025 y pide más oposición a Milei en Córdoba

La dirigente cordobesa Natalia de la Sota, hija del fallecido ex gobernador cordobés, dio inicio a su campaña con el objetivo de renovar su banca en Diputados en 2025. En declaraciones a La Política Online (LPO), De la Sota dejó en claro su postura frente al gobierno de Javier Milei, asegurando que quiere representar a los cordobeses que no están de acuerdo con el modelo de país que propone el presidente electo. Destacó que su objetivo es ser la voz del 40% de la población cordobesa que, según las encuestas, no comparte las políticas de ajuste en áreas clave como educación, jubilaciones y tarifas.

Natalia De la Sota también reflexionó sobre las encuestas que muestran un apoyo mayoritario a Milei en Córdoba, mencionando que aunque algunos sectores de la sociedad mantienen una esperanza de mejora, la realidad es que la situación económica empeora para las clases medias y bajas.

A lo largo de la entrevista a LPO, la dirigente. De la Sota, aunque continúa dentro del esquema del gobierno provincial, evitó alinearse con el proyecto de Llaryora, lo que subraya su visión de que el justicialismo debe pensar en un proyecto nacional unitario, sin atarse a facciones como el kirchnerismo.Respecto al gobernador Martín Llaryora, quien ha mantenido una postura moderada frente a Milei, De la Sota expresó su desacuerdo, reclamando una postura más clara y firme en oposición al modelo del nuevo presidente. La diputada consideró que la moderación actual no refleja las diferencias profundas que existen entre los modelos de gobernanza de Córdoba y el del gobierno nacional, y destacó que la provincia debería mostrar más contundencia al defender sus intereses.Además, De la Sota criticó la forma en que el gobierno de Milei está manejando la economía, señalando que el modelo 80/20 beneficia a un pequeño sector de la sociedad mientras deja a la mayoría "abandonada". Para ella, es fundamental que el peronismo cordobés se una para ofrecer una alternativa clara a las políticas de ajuste y lucha por un modelo más justo y equitativo.