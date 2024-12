Roberto García Moritán en una fiesta sadomasoquista en Perú: los detalles

Otra vez en la polémica. Desde la pelea con Pampita, el nombre de Roberto García Moritán decae continuamente. Ahora volvió a ser noticia este miércoles tras la revelación de su participación en una fiesta sadomasoquista en Perú. Según informaron en el programa DDM (El Diario de Mariana), el exmarido de la modelo argentina fue visto en un boliche de temática sadomasoquista en la capital peruana, durante un viaje que había realizado por motivos laborales. Moritán se encontraba en Perú en busca de materia prima para una nueva colección de ropa para su marca, aunque su presencia en este evento ha generado controversia.

"Si él hubiera ido allí con intenciones de levantar, estaba muy complicado porque el 95% de los que asisten son gays y no binarios", detalló Sposato. A pesar de la particularidad del evento, no hubo reproches hacia el exfuncionario, y se señaló que las intenciones de Moritán no eran las mismas que las de la mayoría de los asistentes.Franco Torchia también se sumó a la explicación, aclarando que, en este tipo de fiestas, lo que se busca generalmente es ampliar las experiencias sexuales, sin la necesidad de encontrar una relación amorosa. "Este no es un prejuicio, es simplemente una observación del tipo de evento", comentó Torchia, restando relevancia a cualquier especulación sobre las intenciones de Moritán en la fiesta.Por su parte,"Estuve un rato ahí. La fiesta era a favor de la diversidad sexual, la cual apoyo totalmente, pero claramente no es el tipo de lugar que frecuento", explicó, restando importancia al evento y asegurando que no se sintió cómodo participando activamente en el mismo.