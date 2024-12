Sergio Massa vio con buenos ojos el "llamado a la unidad" aunque no confirmó su presencia en la cumbre del peronismo

El lider del Frente Renovador Sergio Massa, excandidato presidencial por el peronismo, se mostró positivo ante la convocatoria del PJ bonaerense para una cumbre del peronismo, aunque aún no ha confirmado su participación. El encuentro, que se llevará a cabo en Moreno, cuenta con la presencia confirmada de Cristina Kirchner, pero el gobernador Axel Kicillof aún no ha respondido a la invitación. Massa, por su parte, tiene programado un viaje a San Pablo, que está intentando cancelar para poder asistir, ya que considera fundamental la unidad dentro del peronismo en este momento de reconstrucción del espacio político.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires convocó a una reunión del Consejo partidario para el lunes de la semana que viene en el municipio de Moreno. La novedad es que también fueron invitados la ex presidenta Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el líder del Frente Renovador y ex candidato presidencial, Sergio Massa.

Desde su entorno,. “Unidad y construcción de otro camino al del gobierno. Una nueva etapa en el peronismo”, subrayan desde el Frente Renovador, resaltando que el líder del espacio busca reforzar la alianza y avanzar hacia una nueva etapa política para el peronismo.En su perfil bajo habitual, Massa ha evitado presentar su libro, cuyo lanzamiento estaba pautado para mayo en la Feria del Libro, y continúa enfocándose en reuniones con actores clave del sector tecnológico y energético. En uno de estos encuentros, el exministro de Economía resaltó la importancia de la unidad dentro del PJ y calificó la invitación al Frente Renovador como un “buen mensaje” de cara al futuro. No obstante, el excandidato presidencial aún no sabe si podrá asistir a la cumbre por su conflicto de agenda con el viaje a Brasil.Además de su apoyo a la unidad del peronismo, Massa continúa cuestionando las políticas de Javier Milei, especialmente las relacionadas con la macroeconomía y las políticas de apertura comercial. Según Massa, y sostiene que las políticas aperturistas de Milei están perjudicando a la competitividad y al empleo. El líder del Frente Renovador también ha trazado diferencias con figuras como Donald Trump, señalando que mientras el exmandatario estadounidense defendía a los trabajadores norteamericanos, Milei no protege a los trabajadores argentinos.