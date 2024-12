"No importa el costo": Luis Juez apoyó la expulsión de Kueider del Senado

El senador Luis Juez adelantó este sábado que apoyará la expulsión de Edgardo Kueider de la Cámara alta, tras haber sido detenido en Paraguay por querer ingresar con dinero sin declarar. "Te amenazan con que vamos a perder la mayoría, pero no importa el costo”, expresó el dirigente cordobés.En diálogo con FM Milenium, el senador consideró: "La política todavía no tomó magnitud de lade lo que estamos viviendo. Fue un balazo en la cabeza para la credibilidad de Senado. Espero que estemos a la altura de las circunstancias cuando tengamos que tomar una decisión”.En ese sentido, reconoció que conversa con sus compañeros de bloque y de otras bancadas sobre el pedido de sesión especial de Unión por la Patria para expulsar a Kueider. En caso de avanzar, la reemplazante del enterriano sería Stefanía Cora. Actualmente es diputada provincial y es la principal referente de La Cámpora de Entre Ríos, por lo que UP sumaría 34 senadores, muy cerca del quórum (37).“No me importa si perdemos la mayoría ni quién lo va a reemplazar.En estas cosas no podemos regalarle las banderas de la lucha contra la corrupción. Con Kueider soy terminante. El problema de la Argentina no es ideológico, es de valores. No me importa cómo piense quien lo reemplace a Kueider, no quiero que sea corrupto”, insistió.Juez confirmó que el próximo martes tendrán una reunión del bloque del Frente PRO para resolver una postura. “No le podemos regalar a los bandidos banderas que no sienten.”.