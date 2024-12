Estatales en alerta: el Gobierno amenaza con más despidos a fin de año

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió este lunes la renovación automática y anual de los casi 50 mil contratos que vencen el próximo 31 de diciembre en la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada. En este marco, lanzó una nueva Jornada de Lucha para el miércoles 11. "El fraude laboral del Gobierno en el Estado es gigantesco. Se le tiene que empezar a poner fin a la alarmante precarización renovando de manera automática todos los vínculos contractuales que vencen a fin de año hasta su definitiva incorporación en la planta permanente”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.Aguiar describió la angustiante situación que viven los trabajadores con amplia trayectoria en el sector público, cuyos puestos de trabajo están en juego cada tres meses desde que comenzó el año. "Las firmas de contratos trimestrales que se impusieron desde que asumió esta gestión no sólo generan malestar e incertidumbre en los trabajadores, sino que resienten en cantidad y calidad los servicios que brinda el Estado", explicó Aguiar y también cargó contra las irregularidades planteadas en los exámenes que pretenden tomar a los estatales. "El sistema de evaluación que ilegalmente pretende implementar el Gobierno bajo ningún punto de vista puede condicionar la continuidad de los vínculos laborales. Rechazamos cualquier posibilidad que se vulnere el derecho a la estabilidad", señaló.La Resolución 26/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado advierte que estas evaluaciones no son vinculantes y que, por lo tanto, quienes aprueben no tienen garantizada su continuidad laboral. "Al congelamiento salarial en la Administración Pública, se le sumaron en las últimas horas nuevos despidos en organismos como el PAMI. Esta semana tenemos que multiplicar las protestas en todo el país”, siguió Aguiar.En las próximas horas ATE comunicará cómo seguirá el plan de acción de cara a las fiestas de fin de año con movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias.