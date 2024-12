Tras un año de gestión de Javier Milei, uno por uno, todos los anuncios

El presidente Javier Milei realizó un balance de su primer año de gestión a través de la cadena nacional en el que, acompañado por todo su Gabinete, destacó los hitos de su gobierno, en especial el déficit cero, la baja de la inflación, la desregulación del Estado y los supuestos resultados en materia de Seguridad.El mandatario, además, le agradeció a los "argentinos de a pie" por el apoyo en su primer año de gobierno y aseguró que "el sacrificio que han hecho no será en vano", y aseguró que la Argentina está "saliendo del desierto". "La recesión terminó y el país ha comenzado a crecer. Estamos cada día más cerca de que la inflación sea poco más que un mal recuerdo", remarcó Milei.El Presidente afirmó también que "hoy la emisión monetaria es cosa del pasado" y sostuvo que la "reforma estructural" que produjo el gobierno de La Libertad Avanza fue "ocho veces más grande que la de (Carlos) Menem". "Abrimos los cielos, desregulamos el transporte terrestre, eliminamos los precios máximos, derogamos la ley de Góndolas, los excesos de Sadaic, habilitamos Internet satelital y aumentamos la competencia en el sector medicamentos", enumeró Milei.Luego del balance realizado sobre su primer año de gobierno y los supuestos logros alcanzados durante la gestión, el Presidente dio paso a una serie de anuncios de cara al año entrante.Milei anunció una "reforma impositiva estructural" que consistirá en la reducción en un 90% de la cantidad de impuestos nacionales para "devolverle a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido".En cuanto a la salida del cepo, aseguró que "el año que viene será una realidad", y explicó que "para ello estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario; o a través de un acuerdo con privados".También se refirió a la libre competencia de monedas: "Todos los argentinos podrán utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas. Esto quiere decir que desde ahora, cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares, o en la moneda que considere; exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos".Hubo una mención aparte para el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El mandatario anunció que "ya tenemos solicitud de aprobación de inversiones por más de u$s11.800 millones, y hay anuncios por miles de millones más en sectores como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas".También se refirió también a las tres propuestas que planteará en el Mercosur, las cuales consisten en "eliminar las trabas arancelarias que dificultan el libre comercio interno" dentro del bloque, "reducir el arancel externo común que nos encarece la vida a todos sin ningún beneficio en contraprestación", e "impulsar durante el próximo año un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como debió haber sucedido hace 19 años".Milei se refirió, de ese modo, a la fallida Cumbre de las Américas realizada en 2005 en Mar del Plata, en la que se produjo el histórico enfrentamiento entre George W. Bush, por un lado, y Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez por el otro, que quedó sintetizado en la frase "No al ALCA".Anunció además "una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público más profunda de la historia argentina, que nos llegará un estado más chico, más efectivo, y más barato para todos los pagadores de impuestos". "Continuaremos eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del estado que no debería existir. Cada atribución o tarea que no corresponda a lo que se supone que tiene que hacer el Estado Nacional será eliminada", garantizó.El Presidente anunció un paquete de leyes en materia de Seguridad que deberán ser discutidas en el Congreso. Se trata de la Ley de reiterancia, "para que los presos reincidentes paguen más caro el volver a equivocarse"; la Ley anti-mafia, que estará diseñada "a imagen y semejanza de la ley RICO, que liquidó al crimen organizado en Estados Unidos hace 50 años", y la Ley de baja de la edad de imputabilidad, para que "quien sea lo suficientemente maduro como para ser consciente de su delito, sea también lo suficientemente maduro como para sufrir las consecuencias".Por último, anunció una reforma de la Policía Federal "para convertirla en la agencia federal de investigación criminal, un FBI argentino", algo que había sido anunciado por Sergio Massa durante la campaña de 2023. Y la creación de una "unidad anti narcoterrorismo", para "impulsar la creación de esta unidad para combatir el narco en la triple frontera. Buscaremos la cooperación de nuestros vecinos que integran el Mercosur".Plan nuclear argentino: Presentación inminente de un plan para construir nuevos reactores nucleares e investigar tecnologías de reactores pequeños o modulares.Agenda de reformas: Continuación del programa de ajuste fiscal, acompañado de una reforma impositiva, previsional, laboral, de seguridad nacional, penal, política y otras reformas estructurales históricamente pendientes.