Villarruel celebró la expulsión de Kueider después que lo echaron pero pidió por Parrilli

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, emitió fuertes críticas al kirchnerismo tras la expulsión de Edgardo Kueider del Senado, acusándolo de "hipocresía". En una conferencia de prensa posterior a la decisión de la Cámara alta de expulsar a Kueider, Villarruel señaló que este fue un "día importante" debido a que se había sancionado a un senador que fue detenido "infraganti" cometiendo un delito.

Sin embargo, la vicepresidenta no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al kirchnerismo por su actuación en el Senado. Expresó su descontento por el hecho de que su pedido para que se tratara la expulsión de Oscar Parrilli, procesado por el encubrimiento del atentado a la AMIA, no fuera considerado.denunció, refiriéndose a Parrilli, quien es un miembro prominente del kirchnerism, una de las manos derechas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.Para Villarruel, esta falta de acción hacia Parrilli evidenció la, al comparar el tratamiento que recibió el caso de Kueider con la actitud del mismo bloque ante el proceso judicial que enfrenta Parrilli. Su declaración subraya la creciente tensión política en el Senado, especialmente en relación con los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición sobre temas de justicia y ética parlamentaria.