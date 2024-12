Yuyito González negó una crisis con Milei, lo elogió y apuntó contra los medios

Ante los rumores de separación que circularon hace varios días, Yuyito González negó una supuesta crisis con Javier Milei y apuntó contra los medios por la presión mediática que recibe en torno a su vida privada.“Ponen a cada rato ‘crisis’. No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión, que se lo pago yo?’. ¿Se entiende? No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble”, reflexionó visiblimente molesta.La conductora también aclaró un reciente episodio en Instagram que alimentó los rumores de separación. En ese sentido, explicó que no fue ella quien dejó de seguir a Milei sino la persona encargada de manejar su cuenta: “Se armó un escándalo”. Y agregó: “No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo, como la otra persona tampoco puede estar en el mío ni correspondería”.En este marco, reflexionó sobre lo "difícil" que le resulta lidiar con las presiones externas sobre su relación con el Presidente: “Me llevó un tiempo procesar el vínculo con el afuera, que me pide que responda por cada cosa que ocurre en mi relación”.“Si quieren seguir echándole humo a todo, háganlo. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad en mi programa de contarle a la gente de qué se trata esto. No voy a dar explicaciones, no voy a subir fotos para demostrar cosas, ni voy a mostrar chats porque no tengo por qué justificar nada”, enfatizó la ex vedette.Y agregó: “No voy a responder cosas, meterme en conversaciones derivadas de preguntas que son una falta de respeto al Presidente. Yo no puedo decir del presidente de la Nación cualquier cosa que cualquier pareja diría en el ambiente”.Por último, llenó de elogios a su pareja: “Es un líder de este país, es internacional. Pero hoy pensaba que es uno en esta relación y que aprendo mucho de él. Mirá la edad que tengo y ya con hijos y todo, uno puede decir que estoy aprendiendo de este hombre. Es increíble”.