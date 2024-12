Camau Espínola busca ser el candidato libertario en Corrientes mientras le exigen la devolución de su banca en el Senado

En medio del escándalo por el caso de Edgardo Kueider, el jefe de la bancada de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola, no descarta ser candidato a gobernador en Corrientes de la mano de Javier Milei mientras le exigen la devolución de su banca en el Senado.El compañero de bancada del ex senador detenido en Paraguay brindó una entrevista en un canal de Corrientes, donde admitió su acercamiento a La Libertad Avanza y dejó la puerta abierta a una posible candidatura a mandatario provincial como representante del espacio libertario.“Si La Libertad Avanza, me convoca, no tengo ningún problema,con parte del radicalismo y del peronismo que quiera empujar este cambio”, respondió el senador ante la consulta de su candidatura por el oficialismo nacional.“Si vamos todos en el mismo camino de la transformación, por supuesto, no hay problema., pero no soy egoísta para construir algo nuevo”, insistió.Y lanzó un guiño al Gobierno de Milei: "Si la sociedad decidió cambiara que ese proceso de cambio sea eficiente y tenga continuidad”.En este público acercamiento con el partido que conducen los hermanos Milei, Camau Espínola negó cualquier encuentro con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, pero sí reconoció que mantiene diálogo con otras figuras del oficialismo. “Hablo con Guillermo Francos -el Jefe de Gabinete- y con Daniel Scioli -secretario de deportes-, que es mi amigo y una figura importante en mi trayectoria política”, aseguró.Respecto a la discusión que plantea el peronismo sobre su banca, Camau hizo referencia a que, lo que refuerza su postura de seguir adelante en su cargo y con su candidatura.El malestar por parte del peronismo hacia Espínola no es nuevo, comenzó desde que votó junto a Kueider a favor de la Ley Bases. Fue el propio jefe del bloque de Union por la Patria, José Mayans, quien lo acusó de haber recibido pagos de la Casa Rosada: “Armaron una bandita para vender votos. Kueider me decía a mi que había que hablar con Camau porque era su socio, ¿qué quieren que piense de Camau? ¿por qué se fue?”.Incluso la expresidenta Cristina Kirchner apuntó contra Espínola en junio al señalar que él y Kueider eran responsables de “la entrega de la Patria”, después de la sanción de la Ley Bases.En medio de esta discusión, esta mañana la Ciudad de Buenos Aires amaneció con carteles en los que le pedían a Camau Espínola que abandone su banca de la Cámara alta.