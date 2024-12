"Macri no se le anima": tuvo que mandar a un ex ministro suyo a criticar a Milei por la licitación de la Hidrovía

(R) El ex presidente Mauricio Macri volvió a la carga con fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei, esta vez respaldando los cuestionamientos de su ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sobre la licitación de la Hidrovía. A través de un reposteo, Macri mostró su preocupación por los detalles de la licitación, que según Dietrich, "limita la competencia de mercado" y podría generar sobrecostos perjudiciales para los productores argentinos.(r)Según el ex ministro, la licitación va en contra de lo que el propio presidente predica, pues "limita la competencia de mercado" y podría elevar los precios tanto para los consumidores locales como para las exportaciones.Además, afirmó que los pliegos no tuvieron en cuenta las necesidades de los productores ni de las provincias que dependen de la Hidrovía Paraná-Paraguay.dijo Dietrich.Macri, quien mostró un interés particular en el desembarco de la empresa holandesa Boskalis en la licitación, también expresó su malestar ante lo que considera un proceso poco claro. El ex presidente, en contacto con su ex ministro, insistió en cuestionar la falta de transparencia en el proceso y la presencia de sobrecostos que impactarían negativamente en los productores.