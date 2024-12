El entorno de Javier Milei acusa a Victoria Villarruel de usar testaferros para "alquilar una mansión" en un barrio privado

Hay que tener la moral de una cucaracha como para traicionar a @JMilei que le regaló una diputación más la vicepresidencia y luego atacar a @PatoBullrich quién con su apoyo electoral contribuyó al triunfo en el ballotage y por consiguiente acceder al cargo que hoy innoblemente… pic.twitter.com/atQKWPIv75 — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) December 20, 2024

La interna de La Libertad Avanza está cada vez más caliente, ahora el biógrafo del presidente Javier Milei,, acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de usar testaferros para “alquilar una mansión” en un barrio privado.En un posteo en la red social X, Márquez, autor de "Milei, la revolución que no vinieron venir", junto a Alejandro Duclos, ly también la cuestionó por sus críticas hacia la titular de la cartera de Seguridad “quién con su apoyo electoral contribuyó al triunfo en el ballotage y por consiguiente acceder al cargo que hoy inmoblemente ostenta”. Y es que su publicación llega a horas del fuerte cruce que protagonizaronla vicepresidenta y la ministra de Seguridad,por el caso deel gendarme argentino detenido en Venezuela.Márquez puso en duda la transparencia patrimonial de la vice. “A propósito: ya salió la susodicha Victoria Villarruel a desmentir la información vertida por el periodista Javier Negre que nos da cuenta de que?”, señaló el biógrafo en redes sociales.“Y si no desmintió tan grave información: quiere decir que la misma es cierta? Y en ese caso: de dónde saca el dinero cuyo sueldo claramente no le alcanza para costear sus gustos de casta y nuevo rico? Y si no hay nada turbio: por qué alquila el palacio con prestanombres?”, cuestionó Márquez.El posteo fue retuiteado por la diputada libertaria Lilia Lemoine, que suele apuntar contra la vicepresidenta.