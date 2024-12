Lourdes Arrieta repudió el tono "agresivo" de referentes como "el Gordo Dan" y consideró que nunca "deberían ser candidatos"

La exdiputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta, hoy en el monobloque "Fuerzas del cielo, espacio liberal", consideró que "referentes cibernéticos" como Daniel "el Gordo Dan" Parisini no deberían ser candidatos en 2025 por sus agresiones e insultos en redes sociales. Además instó al Gobierno a que deje atrás "el discurso de odio y el resentimiento" de cara a las legislativas del año entrante.", expresó Arrieta.Al ser consultada sobre la posible candidatura del troll libertario "Gordo Dan" en las elecciones. Arrieta consideró que "referentes cibernéticos como el Gordo Dan no deberían ser candidatos" porque sufrirían las consecuencias de sus agresiones e insultos.", manifestó.Luego criticó a los "colgados de los liberales" en referencia los dirigentes de distintas fuerzas que se sumaron al Gobierno tras la victoria electoral e indicó que La Libertad Avanza debería hacer una depuración y pensar en sus propios referentes. "detalló.Expulsada del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, a Arrieta se le preguntó si tiene diálogos con la vicepresidenta Victoria Villarruel y contestó que no y que solo la vio una sola vez en el año. Además dijo que no trabajaría con la vicepresidenta porque no es una figura que le atraiga por más que la respeta y le gusta su impronta dado a que las dos son de familia militar y tienen padres que fueron veterano de guerra., afirmó.En otro pasaje de la entrevista, la diputada consideró que el gobierno de Milei está haciendo muy mal algunas cosas como no pensar en los jubilados. "Tengo vecinas jubiladas que han apoyado en su momento el cambio pero que están comentando lo mal que la pasan. Hay varios que están arrepentidos pero que tienen todavía la esperanza", comentó. "", agregó.En la entrevista Arrieta también aprovechó para pegarle "un palo" a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por decidir irse de vacaciones a Disney en medio de una brutal crisis social y económica. "Yo me voy de vacaciones con mi familia después de un momento difícil que hemos transitado en lo personal. No nos vamos a Disney porque no nos alcanza el presupuesto y porque no me parece, Argentina tiene lugares bellísimos. Cerquita de Mendoza nos vamos", expresó.