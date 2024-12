Los universitarios estiman una pérdida del 30% de sus salarios y exigen paritarias para febrero

El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad de San Luis, Víctor Moriñigo, le reclamó al gobierno de Javier Milei una oferta salarial "de tres o cuatro meses" que recupere "todo lo perdido en el 2024" para no empezar el próximo año "de manera tortuosa". "Me parece que todo esto empieza a solucionarse cuando entre Capital Humano y Economía pongan sobre la mesa una oferta salarial entre febrero y marzo que sea al menos de tres o cuatro meses y que vaya recuperando, aunque esté en cuotas, todo lo perdido en el 2024", sostuvo.Moriñigo expresó su deseo de que "tanto el Gobierno como las universidades" hayan "aprendido" de los conflictos de este año y "quizás en el mes de febrero, marzo, el Gobierno pueda tener una propuesta salarial que haga que no empiece el 2025 de manera tortuosa".En ese sentido, señaló que los salarios de docentes e investigadores perdieron un 30% de poder de compra durante este año, lo que llevó a que muchos de ellos elijan cambiar de trabajo o ejercer en otros países. "Lo estamos notando sobre todo en las universidades que están en las ciudades más grandes, donde hay mucha más oferta de trabajo, como Rosario, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Gran Buenos Aires", detalló a Radio Rivadavia."Eso está pasando con los docentes de corta edad, pero que ya vienen muy bien formados, y no los vamos a tener en el mediano plazo. También está pasando con los investigadores que empiezan a aplicar para sistemas científicos tecnológicos de Chile o de Brasil, donde ganan dos o tres veces lo que ganan aquí en Argentina", indicó.En el caso de los docentes que se van al sector privado, explicó que esas instituciones "pueden hacer algo que nosotros no, que es ofrecer un contrato mucho más oneroso porque se pueden salir del nomenclador". "Nosotros, a nivel público, respetamos un nomenclador y un salario, por eso las universidades privadas se vuelven atractivas, porque al ver un buen elemento le ofertan por arriba de la media", señaló.También advirtió que, según las conversaciones que mantiene con los rectores, "va a ser muy difícil, por ejemplo, abrir distintas sedes áulicas que las universidades grandes tenían en otros lugares, y se están replegando a tenerlas solo en sus sedes centrales".Por último, Moriñigo anticipó que un grupo de legisladores buscará reinstalar el tema del financiamiento universitario a través de una consulta popular en el Congreso. "El Gobierno ha ganado un año de gestión en derribar un poco el desconocimiento que se traía sobre la gestión universitaria, y también han derribado ciertos prejuicios", concluyó.