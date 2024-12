Cayeron las ventas de juguetes en Navidad y bajó el ticket promedio destinado a las compras para los más chicos

Los números de las ventas de Navidad volvieron a caer por segundo año consecutivo. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que hubo una caída de 0,9% que resultó ser "un número que no se esperaba". Además, se calificó como "bajo" el importe promedio que los consumidores destinaban a los regalos."A pesar del nivel de actividad registrado en las últimas semanas desde la Noche de las Jugueterías del pasado 12 de diciembre, que generaron una expectativa para revertir la caída de los primeros meses del año y las del Día del Niño, las ventas arrojaron un saldo negativo del 0,9%", indicó en un comunicado la CAIJ.Según el organismo, en los últimos días "mejoró notoriamente el desempeño de las ventas navideñas", en las que hubo una "fuerte reactivación" a partir de "las promociones", pero no alcanzó para evitar que siga en baja. "Si bien resultó un número que no se esperaba, la cifra fue menor a la caída del 6% registrada en el 2023", evaluaron."Las compras de último momento con descuentos online durante la noche y las promociones bancarias con tarjeta de crédito y billeteras virtuales, que explicaron el 95% forma de pago elegida, dinamizaron la venta de todo tipo de artículos. Las ventas online crecieron 15% aunque aún dicho canal representa el 20% del total de ventas", se detalló.Por su parte, los tickets promedio fueron "en general bajos". Mientras que en jugueterías de barrio fue de $17.000 por juguete, en cadenas de jugueterías ascendió a $38.000, indicaron. "El mayor volumen de ventas se centró en los artículos más económicos y las categorías más dinámicas fueron los productos de aire libre como pelotas, lanza aguas y juegos para la arena, aunque también tuvieron un buen desempeño los didácticos para primera infancia, las masas y juegos de mesa", se explicó.En ese sentido, se resaltó que en la actualidad no hay un juguete que se destaque debido a la gran diversificación de la oferta, lo que la Cámara considera "bueno" para el sector porque "no se concentran los pedidos en uno o dos productos únicamente".Entre los principales problemas que enfrenta el sector se destaca "la gran cantidad de productos falsificados y juguetes no certificados que ingresan al país por contrabando sin ofrecer ningún tipo de seguridad" para los niños. Sobre esto, la entidad estima que "el 30% del mercado argentino de juguetes está explicado por este tipo de productos no seguros"."Para atender esta problemática, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ha lanzado el sello de 'Juguete Seguro', que le permite que los consumidores identificar fácilmente en el empaque o producto que el juguete ha sido aprobado y que se encuentra en línea con las normativas de seguridad vigentes", remarcaron.