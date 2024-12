Caputo reconoció que no lograron acumular reservas y por eso buscan más deuda con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo ser optimista sobre el rumbo de Argentina en 2025 y reiteró que el Gobierno tiene el objetivo de levantar el cepo el año que viene, aunque no dio precisiones ni fechas. En el mismo sentido se expresó sobre el acuerdo que negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Va a contribuir a bajar el riesgo país, a bajar las tasas de financiamiento. Soy super optimista", destacó.El funcionario condiciona la apertura del cepo al avance del acuerdo con el Fondo ya que remarcó que es necesario que el Banco Central tenga más reservas. Si bien afirmó que el año que viene terminarán las restricciones cambiarias, no dio fechas exactas: "El timing es más difícil de decir porque implica que se cumplan ciertas condiciones. Me encantaría decir que tenemos la bola de cristal y sabemos exactamente cuándo se van a cumplir, pero trabajamos para que se cumplan lo más rápido posible. El acuerdo con el Fondo es una parte fundamental de eso", remarcó en diálogo con el streaming Break Point.Al respecto agregó: "Nosotros podíamos seguir recapitalizando el BCRA como lo hicimos hasta ahora, que compramos 22 mil millones de dólares de reservas, pero así todo con las reservas negativas que habíamos heredado, más los pagos que hubo que hacer, todavía estamos levemente en reservas netas negativas. Una de las condiciones es la recapitalización del BCRA . Se puede seguir haciendo de manera gradual o si hay un acuerdo con el Fondo que implica plata adicional, esa plata iría a recapitalizar el BCRA y sortearía una de esas condiciones que tiene que cumplirse para que podamos salir de cepo".En otro momento de la entrevista, Caputo reconoció que el primer tramo del Gobierno de Milei "iba a ser caracterizado por los fuertes ajustes". Por esto, destacó que desde el minuto cero "supo que el programa económico era brutalmente sólido en lo monetario, fiscal y financiero". De esta manera, indicó que los resultados "fueron los esperados, acorde a los planes oficiales".Sobre este punto, aseguró que "diciembre va a terminar con déficit como ocurre todos los años, pero esta vez va a ser un tercio del que fue en 2023. Como fuimos acumulando superávit, vamos a terminar en 0,2% o 0,3% de PBI superávit". Además, sostuvo: "Aunque se terminó el impuesto PAIS, como decía el presupuesto que no se aprobó , aun así vamos a mantener el equilibrio fiscal. El ancla fiscal va a seguir estando y el control monetario va a seguir estando", cerró.