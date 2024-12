LLA de la Ciudad salió a cruzar a Macri por el desdoblamiento: No entienden a los porteños porque ellos no lo son

La Libertad Avanza de la ciudad de Buenos Aires salió a rechazar oficialmente este viernes el desdoblamiento de las legislativas en la Ciudad tras el anuncio del jefe de Gobierno, Jorge Macri.“El Gobierno de la Ciudad no entiende las prioridades de los porteños. Tal vez porque muchos de ellos, incluido el Jefe de Gobierno, no lo son”, lanzaron filosos este viernes desde el partido líderados por la secretaria General de la Presidencia,El comunicado oficial compartido en redes sociales llevó como título una pregunta “¿En que beneficia los porteños desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires?”.Los libertarios porteños manifestaron: “Desde La Libertad Avanza CABA eanunciados esta mañana por Jorge Macri. Tal como ha dicho en otras oportunidades el mismo Jefe de Gobierno: cambiar las reglas de juego en pleno año electoral no hace más que levantar sospechas de segundas intenciones”.En ese sentido, el partido que preside la diputada porteña Pilar Ramírez -el alfil de Karina Milei en la ciudad-, contradijo al alcalde porteño y señaló que “esta maniobra inconsulta con el resto de las fuerzas políticas, y en medio de nuestras festividades, solo refuerza lo que ya todos sabemos:y se pone a la altura del manoseo institucional de feudos como Formosa y Santiago del Estero”.“Los argentinos de bien que vivimos en la Ciudad no queremos anuncios vacíos, queremos menos gasto, menos privilegios para la política, y servicios de calidad que hoy no se reflejan en los excesivos impuestos que estamos obligados a pagar”, apuntó en el comunicado y criticó: “. Con esa plata -en una ciudad donde se escapan los presos- el Gobierno de la Ciudad podría financiar, por ejemplo, una cárcel para más de 500 delincuentes para darle mayor seguridad a los vecinos”.Además, se refirieron al proyecto de Macri de eliminar las PASO y al pedido que lanzó el alcalde porteño de hacer lo mismo a nivel nacional.Y no deja de llamarnos la atención lo tarde que se han acordado de esto, presentando un parche, cuando tuvieron todo este año para poder analizar sugerencias, discutirlas e impulsar una verdadera reforma, tal como lo viene haciendo el Gobierno Nacional”, puntualizaron.“Se equivocan si creen que con este ‘ventajeo electoral’ perjudican a nuestro partido, solo logran poner en evidencia al oficialismo porteño subestimando y cansando a los votantes.”, concluyó el partido.