Fran Fijap defendió al ex policía que mató a un vecino en Navidad e incitó a "repartir más plomo"

🚨 MERECIDO POR MARRÓN INCIVILIZADO 🚨



El tipo se INFLÓ las PELOTAS de la música y pidió DOS VECES que le BAJEN un toque el volumen, los ORANGUTANES se irritaron y lo INCREPARON aún estando equivocados 🐒🐒



SE QUEDÓ CORTÍSIMO, HABÍA QUE REPARTIR PLOMO 🔫 pic.twitter.com/1fPTUT494o — Fran Fijap (@FranFijap) December 26, 2024

El tuitero militante de La Libertad Avanza Franco Antunes, más conocido en redes sociales como “Fran Fijap” y por agredir y luego correr en protestas sociales, defendió el accionar de Rafael Horacio Moreno, el ex policía que mató de un disparo a un vecino desarmado, Sergio David Díaz, con quien discutía por la negativa de este último a bajar el volumen de la música en Navidad.Con un mensaje tan repudiable como cobarde en la red social X, Fran Fijap justificó el asesinato con agravios racistas hacia la víctima y el resto de las personas que se ven en los videos, y, no conforme, incitó a "repartir más plomo" en situaciones similares. Es decir, a cometer asesinatos.“Merecido por marrón incivilizado”, lanzó en el inicio de su publicación en X. Como ensayo de su idea de defender el accionar del policía retirado, afirmó que “el tipo se infló las pelotas de la música y pidió dos veces que le bajen un toque el volumen", pero "los orangutanes se irritaron y lo increparon aun estando equivocados”.En ese punto, el tuitero libertario aseguró que Romero tendría que haber efectuado más disparos, además del tiro mortal que le propició a la víctima en el abdomen. “Se quedó cortísimo, había que repartir plomo”, publicó el jueves por la noche en su cuenta de la red social.Además, agregó un video donde Karina, prima de la víctima, contaba su versión de lo sucedido en la mañana del 25 de diciembre. Sucedió en la calle Acevedo al 4100 de la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Según las imágenes captadas en un video, Moreno cruzó desde su casa a la vereda de enfrente y comenzó a discutir con un grupo de vecinos porque no querían bajar el volumen de la música.En medio de la discusión, sacó de debajo de su remera un revólver calibre .38 y amenazó al grupo. Díaz - quien tenía 40 años y trabajaba como chofer de la línea 109 de colectivos - decidió increpar al hombre y ambos comenzaron a discutir carta a cara. En un momento, Moreno le apoyó el arma en el abdomen a la víctima y efectuó un disparo a quemarropa, para luego darse la vuelta e irse caminando a su casa.Díaz, en tanto, fue trasladado por sus propios familiares al Hospital Paroissien, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.