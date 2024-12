Qué hay detrás de la boleta electrónica que Jorge Macri mantiene pese a haber criticado a Larreta

De cara a las elecciones del año que viene, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no solo desdoblará a nivel porteño sino que mantendrá el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), a pesar de haber sido uno de los críticos más contundentes del sistema cuando Horacio Rodríguez Larreta lo implementó en 2023. Este giro genera sorpresa en muchos, dado que Macri había señalado que el voto electrónico no había funcionado adecuadamente, y ahora, en su rol de líder de la Ciudad, apuesta por su continuidad. La decisión ha generado una vez más controversia entre los diferentes actores políticos porteños.

En 2015, el voto electrónico fue hackeado y se revelaron falencias serias en la seguridad del sistema. Además, en 2023, la implementación de la Boleta Única Electrónica se vio envuelta en demoras, fallas técnicas y cuestionamientos por su falta de transparencia. Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y hasta Mauricio Macri fueron críticos de la medida, destacando la falta de pruebas sólidas y la evidente improvisación en la organización.

El escándalo se profundizó cuando la diputada nacional Myriam Bregman presentó un amparo judicial denunciando la falta de imparcialidad en el proceso. Bregman señaló que el presidente del IGE, Emiliozzi, y el auditor encargado del sistema, Jorge Ariel González, tenían vínculos con el PRO, lo que viciaba el proceso electoral. A pesar de estas denuncias, el proceso siguió adelante y las auditorías previas al uso de las máquinas fueron insuficientes, lo que derivó en fallos técnicos que perjudicaron la correcta implementación del sistema.

, que se implementó en la Ciudad durante las PASO de 2023, fue el hecho de que un porcentaje significativo de los votantes no verificó si su voto grabado en el chip coincidía con la boleta impresa. Según estudios, el 26% de los votantes no se tomó el tiempo de revisar su voto, lo que deja en evidencia una falla importante en el proceso. Además, el sistema resultó ser más lento que el voto en papel: según una investigación de la Universidad del Comahue, el tiempo promedio de votación con BUE en Neuquén fue de 1,9 minutos, mientras que con boletas de papel en Río Negro fue 31% más rápido, con 1,3 minutos.A pesar de que la ley de 2018 estipulaba que la designación del titular del IGE debía ser aprobada por la Legislatura, Emiliozzi fue designado por decreto, una medida que muchos consideran ilegal. Además, el proceso de licitación estuvo marcado por la presencia de un único oferente: Magic Software Argentina (MSA), la misma empresa que proveyó el sistema en 2015 y que fue criticada por su vulnerabilidad.Las denuncias no solo provinieron de la oposición, sino también de sectores dentro del oficialismo porteño, que alertaron sobre la improvisación en la organización de las elecciones.La situación fue tan grave que la jueza tuvo que autorizar una extensión del horario de votación para compensar las demoras, lo que dejó en evidencia la falta de preparación para un proceso electoral tan complejo.En conferencia de prensa, Bullrich denunció que el sistema de votación había sido "un desastre" y que los colaboradores tuvieron que ayudarla repetidamente debido a la confusión generada por las máquinas. Este incidente generó una enorme presión sobre Larreta, quien enfrentó fuertes cuestionamientos sobre la implementación del sistema.. A tan solo siete meses de las elecciones, los porteños deberán enfrentarse a un sistema que ha mostrado serias falencias en su implementación, y que ha provocado que muchos votantes se sientan inseguros y descontentos con la modalidad.