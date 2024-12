La Legislatura bonaerense no llegó a un acuerdo y se cayó la sesión para tratar el Presupuesto 2025

Boludeces, no.



Esta tarde los 37 diputados de UxP vamos a estar sentados en nuestras bancas para tratar los proyectos de presupuesto, fiscal impositiva y endeudamiento enviados por el Poder Ejecutivo.



Durante este año recibimos 16 proyectos (incluyendo presupuesto y fiscal)… — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) December 27, 2024

Tras la postergación de la semana pasada, la Legislatura bonaerense no llegó este viernes a un acuerdo y se cayó la sesión para tratar el Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal. Los proyectos quedaron estancados y por ahora no tienen fecha para un futuro tratamiento.Todo transcurrió entre acusaciones cruzadas del oficialismo y contra la oposición. El bloque de Unión por la Patria aseguró que tenía toda la tropa alineada (37 diputados) para iniciar la sesión. Necesitaba la mitad más uno de los legisladores (47 sobre el total de 92) para avanzar en esa cámara. Con esa mayoría se podía aprobar el cálculo de gastos y la Ley Fiscal. Para alcanzar el número, UP tenía previsto sumar a los integrantes del bloque ex libertario, de Unión, Renovación y Fe (9), y otros aliados ocasionales.Sin embargo, la autorización para que la Provincia tome deuda por U$S 1.045 millones y la emisión de Letras del Tesoro por otros U$S 250 millones más, requería de las manos levantadas de dos tercios de los diputados.El oficialismo necesitaba acordar y convencer a los bloques de la UCR (son dos facciones) y del PRO. Los 13 que integran LLA no aprobaban el paquete de Kicillof.Este viernes también estaba convocada una sesión del Senado para actuar "en espejo" y ante un eventual acuerdo parlamentario sellar la sanción de las leyes. Pero todo quedó obstruido.El primer canal cortado está puertas adentro del bloque oficial. El presidente de ese cuerpo, Facundo Tignanelli, asumió a través de las redes esa distancia entre La Cámpora con el kicillofismo. “Boludeces, no”, escribió en sus redes sociales.Casi tres horas después de la convocatoria original el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, propuso un cuarto intermedio “sin plazo”. Diego Garciarena, presidente del bloque de la UCR que responde a Maximiliano Abad, planteó que la pausa fuera por una hora. “Lo que no se acordó en todas estas jornadas ya no se va a acordar porque nunca hubo un canal de diálogo o una puerta para debatir. Lo que hay es falta de voluntad política para resolver este Presupuesto y la Ley Impositiva”, dijo.De hecho, hubo un intento frustrado con la presencia de dos ministros y un secretario de Kicillof: Pablo Lopez (Economía), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Agustina Vila (secretaria General) que fueron al Palacio a una reunión con presidentes de bloque. Pero no alcanzó.Cumplido ese plazo, la sesión expiró. De esta manera, el presupuesto para afrontar el segundo año del segundo mandato de Kicillof también quedó descartado por el momento. El gobernador deberá prorrogar la última ley que se sancionó en 2023. El ejercicio que termina en cuatro días también está prorrogado.