Duras críticas de la oposición luego de que el Gobierno haya prorrogado nuevamente el Presupuesto

El Gobierno nacional prorrogó el presupuesto 2025, luego de no poder tratar el debate en el Congreso durante las sesiones ordinarias. Esta es la segunda vez que sucede, por lo que continúa el del 2023. La oposición criticó lo sucedido y aseguran que el presidente Javier Milei “quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas”. El hecho se confirmó a través del Boletín Oficial mediante el decreto 1131/2024 y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá “adecuar oportunamente el presupuesto que se prorroga”.El jefe de bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, indicó que la decisión es porque “Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto. Quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas. Por eso, hoy prorroga por decreto para 2025 la ley de Presupuesto 2023 (ya prorrogada en este 2024)”. “Hoy no hay situación excepcional que imposibilite al gobierno nacional tener una Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso. Milei no quiso tener ley. Decidió no tenerla. Por eso, están forzando la interpretación del art. 27 de la ley 24.156 de administración financiera”, concluyó.Desde la UCR, el diputado Fabio Quetlas señaló que "no tratar el Presupuesto 2025 es una maniobra peligrosa. En ningún escenario económico futuro la discreción es mejor que la institucionalidad". Y se preguntó en una publicación en la red social X: "¿Cómo controlamos los gastos? ¿Cuáles son las prioridades reales del Gobierno de @JMilei".Desde el PRO también se criticó la decisión del Gobierno de prorrogar el Presupuesto, aunque sin la dureza que lo hicieron UP e Innovación Federal ni la UCR. La diputada Florencia De Sensi -quien responde a Cristian Ritondo- expresó en la red social X que "tener presupuesto es fundamental para generar credibilidad ante el mundo. Nunca es bueno continuar con algo hecho por el kirchnerismo".Por su parte, Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) expresó su preocupación por la falta de consenso para la aprobación del Presupuesto de la Administración Pública Nacional porque esta circunstancia “constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno”.Además, indica que es un “retroceso que no se limita a una cuestión de formas, ya que también tiene implicancias en diversos órdenes”. ASAP invocó “a los actores institucionales competentes a alcanzar los acuerdos necesarios para que en el menor plazo posible se pueda aprobar la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional del ejercicio 2025, en línea con lo establecido en el numeral 8º del artículo 75 de la Constitución Nacional, y se pone a disposición para colaborar en todo lo que resulte pertinente a los fines de fortalecer el desarrollo institucional de nuestro país”.También la diputada nacional por La Rioja de Unión por la Patria aseguró que “Milei miente. Segunda oportunidad en la que el presidente Javier Milei prórroga el presupuesto. No hay presupuesto, no hay programa de gobierno. Solo habrá profundización del ajuste y mayor castigo para las provincias”.